Áustria se diz confiante em derrotar Itália em processo na UE

BRUXELAS, 8 ABR (ANSA) - A ministra dos Transportes da Áustria, Leonore Gewessler, afirmou nesta segunda-feira (8) que está confiante na vitória do país nos tribunais da União Europeia contra a Itália, que abriu um processo inédito contra as restrições impostas no Passo do Brennero.

Viena virou alvo do governo italiano em virtude das medidas restritivas impostas na travessia alpina para veículos pesados, onde passam muitas das exportações de Roma para Alemanha. No geral, mais de 50 milhões de toneladas de mercadorias fazem o trajeto anualmente.

"Estou convencida de que os nossos especialistas representaram bem a posição austríaca, além de confiante de que a Comissão Europeia compreenderá os cidadãos do Tirol. Os fatos estão do nosso lado", afirmou Gewessler, em entrevista à agência APA, no final da primeira audiência em Bruxelas.

A UE, por sua vez, se manteve em silêncio, tendo já indicado através de um porta-voz o seu desejo de não emitir declarações no meio de "um procedimento legalmente vinculativo". O bloco só dará suas conclusões no final da série de audiências, prevista para maio.

Em virtude das restrições austríacas, o vice-premiê e ministro da Infraestrutura da Itália, Matteo Salvini, ativou pela primeira vez um procedimento previsto nos tratados da UE que permite um Estado-Membro recorrer ao Tribunal de Justiça do bloco quando acredita que outro país não cumpriu uma das suas obrigações. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.