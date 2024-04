Ataques russos na região de Zaporizhzhia deixam 3 mortos

KIEV, 8 ABR (ANSA) - Novos ataques na região de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, deixaram ao menos três mortos nesta segunda-feira (8), informaram as autoridades locais.

De acordo com os relatos, a ofensiva ocorreu na zona rural do território onde está localizada a principal usina nuclear do país, um dia depois de um bombardeio russo em Gulyaipole.

"Três pessoas morreram e três ficaram feridas no distrito de Pologivskyi", em Zaporizhzhia, especificou o governador da região, Ivan Federov, afirmando ter sido possível ouvir uma explosão.

O político destacou que as forças russas atingiram oito áreas residenciais da região "357 vezes" no último período de 24 horas.

Ontem (7), a Rosatom, companhia de energia nuclear da Rússia, acusou o Exército da Ucrânia de lançar uma série de ataques à usina nuclear de Zaporizhzhia. Inclusive, o Kremlin definiu os ataques como "uma provocação muito perigosa", culpando as forças armadas ucranianas.

"Esta é uma provocação muito perigosa. Os funcionários da AIEA que estão no local tiveram a oportunidade de testemunhar estes ataques. Esta é uma tática muito perigosa que tem consequências muito negativas a longo prazo", declarou Dmitri Peskov, porta-voz do presidente russo, Vladimir Putin, segundo a agência Tass.

Por sua vez, a Ucrânia acusou Moscou de espalhar informações "falsas" depois de ser acusada pelo ataque contra a central nuclear de Zaporizhzhia.

Segundo o diretor do centro ucraniano de combate à desinformação, tenente Andriy Kovalenko, a Rússia intensifica uma "campanha de provocações e falsidades".

"Moscou ataca o local com drones fingindo que a ameaça à central nuclear e à segurança vem da Ucrânia", concluiu. (ANSA).

