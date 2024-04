Ataques aéreos russos no norte e sul da Ucrânia deixam 4 mortos

(Reuters) - Ataques russos com mísseis e bombas guiadas nesta segunda-feira mataram quatro pessoas no sul e no norte da Ucrânia, segundo autoridades.

Um ataque com mísseis matou três pessoas e feriu pelo menos outras oito na cidade de Zaporizhzhia, no sul do país, disse o governador regional Ivan Fedorov.

Um prédio industrial, sete blocos de apartamentos, bem como instalações médicas e educacionais foram danificados no local, disseram as autoridades. Elas não revelaram a natureza do local industrial.

Separadamente, as autoridades informaram que quatro bombas guiadas atingiram a cidade de Bilopillia, na região de Sumy, norte do país. Uma mulher foi morta e pelo menos mais três pessoas ficaram feridas no ataque que danificou lojas e um prédio do conselho municipal, informou a administração regional.

Em Zaporizhzhia, imagens divulgadas por promotores mostraram um carro de passeio enterrado sob escombros e pilares de concreto e ferro que haviam desmoronado.

Na última sexta-feira, outra unidade industrial da cidade também foi atingida por um ataque de míssil russo, que danificou prédios residenciais e matou quatro pessoas.

As tropas russas controlam a usina nuclear de Zaporizhzhia, mais próxima, ao longo do rio Dnipro, a sudoeste da cidade, e acusaram a Ucrânia de atacar a usina com drones desde a semana passada.

Kiev disse que não tem nada a ver com os incidentes na usina relatados pela Rússia, que chamou de "provocações armadas".

(Reportagem de Yuliia Dysa)