Ataque de Musk a Moraes sinaliza aliança com golpismo, diz secretário

O secretário nacional de Políticas Digitais, João Brant, disse no UOL News que as ações de Elon Musk sinalizam uma aliança com o golpismo que vai além do bolsonarismo.

A fala de Elon Musk é muito grave, por conta do tom de ameaça às instituições brasileiras, de reforço de uma posição da empresa em não respeitar a legislação nacional e por carregar uma ameaça à soberania brasileira. A nossa preocupação, sobretudo, é sinalizar que o governo não considera normal e nem adequado um debate naquele tom, desrespeitando a ordem judiciária brasileira.

Ao fazer esse conjunto de ações, ele sinaliza um desrespeito à ordem jurídica e uma aliança com setores que atacaram a democracia brasileira. [...] Tivemos um exercício fundamental do STF e do TSE durante as eleições para garantir a democracia brasileira. Esse ataque sinaliza uma aliança de Musk com esses setores [que apoiaram o golpismo].

Para o secretário, Elon Musk "flerta" com o golpismo e cria um clima que não existe no país.

O golpismo, infelizmente, vai além do Bolsonaro e acho que Elon Musk flerta com este plano.

Não vejo preparação para uma nova atitude golpista. Acho que o Brasil tem instituições que se mostraram resilientes e, portanto, não colocaria isso nesses termos. O que coloco é que isso dialoga com setores golpistas e inflama a discussão no Brasil nesses termos, gerando uma repercussão de perda de apoio internacional para as ações que o Brasil vem tomando.

Não tenho dúvida de que uma das intenções de Elon Musk e desses setores com os quais ele flerta nesse campo, são de diminuir o apoio internacional às ações de proteção à democracia que o Brasil vem tomando. As ações que foram tomadas estão: dizem respeito à Constituição brasileira, protegem valores fundamentais que estavam ameaçadas por um golpismo e podem, evidentemente, ter decisões questionadas.

A hora que um jornalista se coloca como assessor de imprensa de Elon Musk para promover uma série de informações com um caráter alarmista, ele cria um clima de exceção e censura que não existe no Brasil. Isso flerta com o golpismo.

