Após um ano no cargo, presidente do Banco do Japão tem uma missão cumprida

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - Após um ano em seu cargo, o presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, disse ter alcançado uma meta que estabeleceu ao assumir o comando: transformar o complexo estímulo monetário do banco central em uma estrutura mais simples.

Falando ao Parlamento nesta segunda-feira, ele também disse que o Banco do Japão continuará com esses esforços e definirá a política monetária de acordo com as mudanças na economia.

"Quando assumi meu cargo há um ano, senti que a estrutura da política monetária do Banco do Japão havia se tornado tecnicamente difícil devido a vários motivos. Se as condições econômicas permitissem, eu esperava tornar a estrutura mais simples e fácil de entender", disse Ueda.

"Felizmente, a economia estava em boa forma no ano fiscal anterior (que terminou em 31 de março), de modo que pude cumprir minha missão", disse ele ao Parlamento.

Desde que se tornou presidente do banco central, em 9 de abril do ano passado, Ueda começou a desmantelar o estímulo maciço de seu antecessor, removendo uma orientação "dovish" e eliminando gradualmente o controverso controle de rendimento dos títulos do banco até o final de 2023.

Em março, o banco central japonês encerrou oito anos de taxas de juros negativas e outros resquícios de sua política monetária pouco ortodoxa, fazendo uma mudança histórica em relação ao seu foco de reflacionar o crescimento com décadas de estímulo monetário maciço.

Atualmente, o Banco do Japão estabelece uma única meta de taxa de juros de curto prazo em uma faixa de 0%-0,1%, diferentemente do que ocorria sob o controle da curva de juros, quando havia metas para as taxas de curto e longo prazo.

Embora continue a comprar títulos do governo no valor aproximado de 6 trilhões de ienes (39,5 bilhões de dólares) por mês, Ueda disse que o Banco do Japão espera reduzir as compras no futuro.

O próximo desafio de Ueda é navegar suavemente por novos aumentos nas taxas de juros sem assustar os participantes do mercado, muitos dos quais estão acostumados a décadas de custos de empréstimos próximos de zero.

A comunicação pode ser um desafio. Sob o comando do ex-presidente Haruhiko Kuroda, a missão do banco central era simplesmente manter um estímulo maciço até que sua meta de inflação de 2% estivesse à vista.

Tendo mudado para uma abordagem mais "dependente de dados", os comentários de Ueda serão examinados quanto a qualquer mudança sutil de tom em sua avaliação da economia e dos preços, dizem analistas.