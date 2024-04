Apesar dos US$90, produção de petróleo dos EUA é limitada por baixos preços do gás natural

Por Liz Hampton

(Reuters) - Os preços do petróleo bruto nos EUA alcançaram na semana passada os níveis mais altos deste ano, mas a fraqueza do mercado de gás natural, custos mais altos e o foco no retorno aos acionistas em detrimento da nova produção estão impedindo que as perfuradoras de xisto aumentem muito a produção no maior produtor mundial de petróleo e gás.

O benchmark global do petróleo Brent na semana passada foi negociado acima de 91 dólares por barril, enquanto nos EUA, os futuros do West Texas Intermediate (WTI) superaram 86 dólares por barril, o maior valor desde outubro. [O/R]

Os ganhos de preço refletem os riscos de fornecimento decorrentes de ataques à infraestrutura petrolífera russa e ao transporte marítimo global, bem como os cortes de produção em andamento pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+).

No início de abril, o Bank of America aumentou sua perspectiva de preços do Brent e do WTI para 2024 para 86 dólares e 81 dólares por barril, respectivamente, e disse que ambos provavelmente atingiriam um pico em torno de 95 dólares por barril neste verão.

Até o momento, esses preços mais altos não foram suficientes para motivar os perfuradores dos EUA a aumentar a produção, disseram os operadores e executivos de empresas de serviços, pois muitos estão enfrentando um declínio acentuado no valor do gás produzido juntamente com o petróleo.

No Texas, na Louisiana e no Novo México, os produtores já estavam cortando a produção no primeiro trimestre, devido ao aumento dos custos. O preço de equilíbrio para perfurar um novo poço no Permiano, o principal campo de xisto dos EUA, aumentou 4 dólares por barril no último ano, de acordo com uma pesquisa do Federal Reserve Bank de Dallas.

Agora, os baixos preços do gás estão criando novos desafios.

Os futuros do Henry Hub, a referência para o gás dos EUA, estão sendo negociados abaixo de 1,80 dólar por milhão de unidades térmicas britânicas (mmBtu) e, no início deste ano, caíram para uma mínima de três anos e meio devido ao clima quente e ao excesso de oferta.

"Precisamos que os preços do gás cheguem a 2,50 dólares para que haja um aumento geral na atividade. Os clientes do Permiano que têm gás associado estão vendo diferenciais terríveis", disse Mark Marmo, CEO da empresa de campos petrolíferos Deep Well Services.

No oeste do Texas, os produtores estão pagando para que os transportadores recebam seu gás. Os preços no hub Waha da região ficaram abaixo de zero em vários pregões desde março, um sinal de que a oferta está superando drasticamente a demanda e a capacidade dos gasodutos.

Os produtores podem reagir reduzindo sua produção ou pagando para continuar extraindo gás do solo.

"A capacidade restrita dos gasodutos e das usinas de processamento de gás tem atuado como um ponto de estrangulamento da produção de petróleo em partes da Bacia do Permiano", disse Tim Roberson, presidente da Texas Standard Oil, produtora do Permiano.

"Se os preços do petróleo estiverem altos o suficiente, o preço do gás se torna menos importante nas considerações econômicas gerais para perfuração", acrescentou.

A produção de petróleo dos EUA deverá crescer 260.000 barris por dia (bpd) este ano, atingindo um recorde de 13,19 milhões de bpd, mas muito aquém do crescimento de mais de 1 milhão de bpd registrado entre 2022 e 2023, de acordo com a Administração de Informações sobre Energia dos EUA.

A produção de xisto dos EUA tem excedido persistentemente as estimativas recentes, mas os analistas de mercado não se sentiram tentados a aumentar suas previsões de crescimento em resposta aos preços mais altos.

(Reportagem de Liz Hampton, em Denver; reportagem adicional de Scott DiSavino, em Nova York)