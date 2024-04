Alívio da dor lombar: 6 acessórios que podem ajudar a melhorar a postura

Para evitar ou amenizar a dor lombar, especialistas recomendam manter a coluna ereta, alinhada e apoiada no encosto da cadeira, fazer alongamentos de cinco minutos a cada hora em que se permanece sentado, e praticar alongamento e atividade física para fortalecer os músculos. Não por acaso: a postura está diretamente ligada à força muscular no esqueleto.

Também é possível contar com alguns dispositivos para auxiliar o corpo de volta à sua posição natural, como encostos de assentos, rolo lombar e corretores posturais. Essas opções são como "lembretes" de que é preciso estar atento à postura. Antes de checar algumas delas abaixo, porém, vale lembrar: se a dor na coluna é persistente ou incapacitante, não demore em procurar um profissional de saúde.

Já que muitos assentos não fornecem suporte lombar adequado, esse rolo feito de espuma pode ser encaixado em algum deles.

O produto pode aliviar a dor e a pressão nos quadris e na coluna, ao promover a postura adequada.

Com capa removível 100% poliéster, o item apresenta uma cinta de látex ajustável e embutida.

Esta almofada com design ergonômico e anatômico pode ser acoplada tanto em cadeiras, sofá ou cama, quanto no banco de um automóvel.

De acordo com o fabricante, o produto foi planejado para que a carga sobre os glúteos e coxas do usuário seja distribuída respeitando a anatomia dos ossos, a fim de ajudar no alívio das dores.

O encosto e o assento são de madeira, recobertos de tecido com uma camada de espuma no meio.

Se a busca é por conforto, esta almofada contém espuma viscoelástica, aquela conhecida como "espuma da Nasa", material feito de poliuretano, que se "molda" ao corpo e atua de forma responsiva, segundo o fabricante.

Com alças ajustáveis, pode ser usada em cadeiras, poltronas, bancos de carro e cadeira de rodas, por exemplo.

O diferencial deste assento é que seu sistema inclui apoios flexíveis e independentes do lado esquerdo e direito, segundo o fabricante.

Assim, se ajusta aos movimentos naturais do corpo humano e proporciona mais conforto.

Também apresenta orifícios na superfície que facilitam a circulação do ar e evitam acúmulo de calor nas costas.

É leve, portátil e pode ser fixado na grande maioria das cadeiras, bancos de automóveis, sofás e cadeiras de rodas, oferecendo suporte tanto para a coluna lombar quanto para o tórax.

Tem uma chapa de PVC, que deve posicionada entre as escápulas para corrigir a postura.

A cinta abdominal em neoprene modela a cintura e auxilia na circulação.

Também duas faixas elásticas que intensificam a compressão na região.

Sabe-se que o uso prolongado desse tipo de peça, no entanto, pode causar o enfraquecimento da musculatura e a piora da dor nas costas: a recomendação, portanto, é usá-la com moderação.

Ajuda a manter a lombar apoiada corretamente.

Evita que outras partes da coluna sejam sobrecarregadas, de acordo com o fabricante.

O item possui uma manta central com esferas massageadoras e é confeccionado com material leve e arejado.

*Conteúdo publicado originalmente em 15/05/2022.

