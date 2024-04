Importância de garantir colágeno para o seu organismo vai além da skincare

O brasileiro consome habitualmente menos de 2 gramas de colágeno por dia -a maior parte proveniente da carne-, e isso é muito pouco. Ainda mais quando 30% de toda a proteína que existe no corpo é colágeno.

Ele está presente na pele, nas articulações, na fáscia (a pele branca) que reveste cada músculo, nos tendões e nos ligamentos. Até mesmo os vasos sanguíneos são elásticos e flexíveis porque têm colágeno.

Ao longo da vida, porém, esse colágeno vai se degradando. No rosto surgem rugas, nos membros as cartilagens se desgastam e pode aparecer uma osteoartrite. O volume dos músculos diminui, ocasionando um fenômeno chamado sarcopenia.

Vale dizer que nada é melhor que o estilo de vida para garantir menor degradação e perda de colágeno no corpo. Além da atividade física regular, aumentar o consumo de fontes naturais de vitamina C, aumenta a produção do colágeno pelo próprio corpo. E procure um especialista antes de tomar qualquer coisa sozinho.

Suplementação

A suplementação alimentar com colágeno hidrolisado é vista como uma alternativa para evitar essas perdas, já que o consumo pela alimentação é baixo. No entanto, é preciso cuidado para não ultrapassar o valor de referência: a recomendação diária de ingestão de todas as proteínas é de 75 gramas.

Desde 1999 os cientistas demonstraram que 10% da absorção do colágeno hidrolisado é na forma de peptídeos. Recentemente, estudos comprovaram que essa proteína é de rápida absorção, cerca de 15 a 30 minutos.

Estes peptídeos são como pequenos tijolos proteicos, eles conseguem remodelar os tecidos, especialmente aqueles que são naturalmente ricos em colágeno. E fazem isso com mais eficiência do que peptídeos de outras fontes de proteínas.

Portanto, faz diferença ingerir colágeno hidrolisado e a suplementação — em pó, barras, shakes, sucos e outros — não pode apresentar dosagens muito baixas para fazer efeito.

Recomendações

De modo geral, o ideal é um mínimo 2,5 gramas de colágeno por dia. Mas, dependendo do tecido de interesse — o músculo, por exemplo —, chega a ser indicado suplementar até 15 gramas por dia.

Um estudo publicado na revista científica Skin Pharmacology and Physiology mostrou que a elasticidade da pele de voluntários aumentou 10% com a ingestão de 2,5 gramas do suplemento diariamente durante um período que variou de quatro a oito semanas.

A ação do colágeno hidrolisado reduziu em 32% o volume das rugas e aumentou 10% a elasticidade, para as mulheres acima de 50 anos. Possivelmente, esses peptídeos estimulam determinadas células da pele -os fibroblastos, encarregados de produzir mais colágeno e elastina-, reduzindo os sinais de envelhecimento.

Há, também, estudos publicados, desde 1979 até 2017, demonstrando os benefícios em indivíduos com osteoartrite e até mesmo na recuperação da cartilagem de atletas. Estes, no caso, utilizam só 5 gramas por dia, o suficiente para reduzir eventuais lesões provocadas pelos treinos extenuantes.Já quem tem osteoartrite precisa do dobro, ou seja, 10 gramas de colágeno por dia para aliviar a dor e melhorar a mobilidade.

Fonte: Georgia Castro, nutricionista e engenheira de alimentos, em matéria de 28/05/2018