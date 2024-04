'AgroPolo': carro mais vendido de 2024 ganha nova versão; veja detalhes

A Volkswagen apresentou uma nova versão de seu Polo. O hatch, que é o carro mais vendido do Brasil em 2024, agora possui uma opção mais aventureira, o Polo Robust. Marca fez sua apresentação oficial durante a feira agrícola ExpoLondrina, ocorrida na cidade paranaense.

O carro

Baseada no Volkswagen Polo Track 2025, a versão Robust não possui nenhuma alteração mecânica frente ao que já é conhecido.

O foco do modelo é a utilização para o trabalho, desta forma possuindo suspensões elevadas (com 6,5 mm a mais de altura na frente e 10,5 mm atrás). A versão, é claro, ainda ganha adesivos "Robust".

Imagem: Divulgação

O Polo Robust terá o mesmo preço que a versão de entrada do Polo Track 2025: R$ 89.290. Para chegar a este preço, a Volkswagen retirou do Polo Robust itens como antena, rádio e volante multifuncional.

Produtores rurais e empresas possuem desconto, fechando o valor total do modelo em R$ 81.253.

Nos itens de série, Polo Track e Robust possuem direção elétrica, ar-condicionado, ajuste de altura para o banco e cinto de segurança, ajuste de profundidade no volante, quatro airbags, controle de tração, assistente de partida em rampa e sistema de controle de perda de pressão nos pneus.

Imagem: Divulgação

O Polo Robust tem dois pacotes de acessórios: o Kit Proteção - com capas para bancos, tapetes de borracha e protetor da grade - e o Kit Full Agro - com engate para reboque e tapete de borracha no porta-malas.

No motor, o novo Polo segue com propulsor 1.0 flex de três cilindros, com até 84 cv de potência e torque de 10,3 kgfm. Sua tração é dianteira e sua transmissão é de 5 marchas manual.

