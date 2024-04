Ações da China caem por preocupações com juros dos EUA e antes de dados econômicos

XANGAI (Reuters) - As ações chinesas recuaram nesta segunda-feira no retorno de feriado, acompanhando os mercados regionais devido a preocupações com as taxas de juros no exterior, enquanto os investidores aguardavam mais dados econômicos.

As ações asiáticas iniciaram a semana em baixa, enquanto o dólar se firmava, com os investidores avaliando o momento dos cortes nos juros pelo Federal Reserve, na esteira de mais um relatório surpreendente sobre empregos nos Estados Unidos.

O foco dos investidores nesta semana será o relatório do índice de preços ao consumidor dos EUA. Na China, os dados de crédito, as leituras de inflação e os números do comércio também serão divulgados nesta semana.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com queda de 0,88%, enquanto o índice de Xangai recuou 0,72%,

Os setores financeiro, de saúde, imobiliário e de bens de consumo básicos caíram entre 0,34% e 2,88%.

Já o índice Hang Seng, de Hong Kong, ganhou 0,05%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,91%, a 39.347 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,05%, a 16.732 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,72%, a 3.047 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,88%, a 3.536 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,13%, a 2.717 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,39%, a 20.417 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,07%, a 3.215 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,20%, a 7.789 pontos.