1º contrato veio 6 dias após abertura da empresa, diz CEO da agência Beet

Acostumada a ser a 1ª pessoa da área de comunicação das startups onde trabalhou, Catarina Cicarelli deixou de ser a funcionária do "quanto tudo era mato" para abrir sua própria agência de comunicação, a Beet, especializada em narrativas para startups. A sua experiência trouxe o 1º cliente da Beet 6 dias após o registro do CNPJ, conta Catarina no Divã de CNPJ.



Uma mensagem no Linkedin: 'Olá, alguma empresa está interessada em fazer uma consultoria, conversar sobre comunicação?' Com isso vieram várias empresas muito interessadas e aí fechamos nossos primeiros clientes. [...] Foi muito impressionante. Eu abri o CNPJ no dia 15 de dezembro, oficialmente, mas eu já vinha construindo a Beet antes disso. No dia 21, eu tinha o meu primeiro contrato assinado



Catarina Cicarelli, CEO e Fundadora da Agência Beet

Esses primeiros clientes apostam no histórico que Cicarelli construiu liderando times de comunicação em grandes startups e na proposta de metodologia que a Beet desenvolveu.



Para além de ter uma narrativa e uma mensagem para gerar desejo nos produtos e serviços, a Beet transformou a maneira de trabalhar de Catarina em um projeto escalável para atender empresas startups. Um tipo de trabalho que agências tradicionais tinham dificuldades para desenvolver.

"Na minha jornada trabalhando dentro de startups, muitas vezes as agências não conseguiam acompanhar o ritmo de inovação, as coisas acontecem muito rápido. Você tem mudanças o tempo inteiro. Existe um produto, está tudo organizado e, de repente, não tem mais produto. Ou o produto mudou da água para vinho e você precisa encarar isso com uma leveza muito grande", ressalta Catarina.

