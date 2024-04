Homem do carro amarelo: qual o destino do famoso personagem das ruas de SP

Figura bastante conhecida por quem vive em São Paulo, João Antônio Lara Nunes, de 77 anos, ficou conhecido popularmente como "o homem do carro amarelo". No entanto, faz algum tempo que ele não é visto posando para fotos ao lado do seu veículo um tanto quanto chamativo. Qual seria o motivo do sumiço?

Nunes continua morando na capital paulista, na região do Panamby. Uma cirurgia recente no fêmur o fez dar uma pausa em suas saídas, mas ele afirma que não vê a hora de se recuperar e voltar a fazer seus passeios pelas avenidas movimentadas da cidade.

"Infelizmente tive que fazer uma cirurgia, colocar uma prótese na cabeça do fêmur devido a uma artrose, então estou de folga forçada do meu carro amarelo, mas em breve estarei de volta", diz.

O homem de cabelos grisalhos ficou conhecido por se vestir com ternos coloridos e usar óculos chamativos. Com seu carro amarelo, um Farus, ano 1989 - modificado para se transformar em uma réplica do Ferrari Testarossa - ele circulava pelas ruas da cidade para ver e ser visto, principalmente aos finais de semana.

João Nunes com seu carro amarelo, um Farus, ano 1989 Imagem: Reprodução/ Instagram

O hábito de posar ao lado do carro amarelo começou há mais de duas décadas, quando costumava buscar a esposa no trabalho e ficava parado ao lado do veículo na esquina das avenidas Paulista e Consolação.

Com a fama, João Nunes passou a estacionar seu carro em esquinas e grandes avenidas de São Paulo, além de ter presença marcada em eventos. "A virada cultural é sempre um marco para mim", recorda.

Atualmente parado na garagem de casa, o veículo precisa de uma reforma, segundo seu dono.

"Ele precisa de uma boa reforma, mas não troco ele nem por uma Ferrari. No momento o carro está parado, mas em breve voltará a ser muito usado", afirma.

Em alguns anos, João deseja que veículo seja doado para um museu e fique em exposição.

"Eu sempre falo para a minha filha que meu sonho é que ele vá para um museu. Não quero que ele seja vendido porque terei ciúmes do carro, mesmo que eu não esteja mais nesse plano terrestre. Então reforço aqui que gostaria que ele fosse para um museu", acrescenta.

Farus: a Ferrari brasileira

Em meados da década de 1970 e nos anos 1980, a importação de carros era restrita no Brasil, situação que abria espaço para o surgimento de diversos automóveis nacionais com produção limitada.

Foi nessa época que a Farus, uma fabricante pouco conhecida até então, se sobressaiu devido aos seus carros com visual arrojado, inspirado em carrões europeus como Ferrari 308 GTB e Lotus Esprit.

A fabricante mineira, fundada por Alfio Russo e seu filho Giuseppe, teve até série especial criada em parceria com a grife italiana Gucci, antes de fechar as portas no início da década de 1990 - vitimada pela reabertura do mercado brasileiro aos veículos importados.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.

*Com informações Alessandro Reis, do UOL