Trump diz que US$50 mi foram levantados na maior arrecadação de fundos até agora

Por Alexandra Ulmer

(Reuters) - A campanha do candidato presidencial republicano Donald Trump disse que uma grande arrecadação de fundos na Flórida no sábado coletou 50,5 milhões de dólares, enquanto o ex-presidente tenta reabastecer os cofres em sua revanche contra o democrata Joe Biden.

O evento, a sua maior arrecadação de fundos até agora, é um impulso necessário para Trump, que tem sido rotineiramente ofendido por Biden e está no meio de um aperto financeiro devido ao aumento dos honorários advocatícios e despesas legais de seus processos criminais e civis.

O jantar, realizado na casa do bilionário gestor de hedge funds John Paulson, em Palm Beach, destinará uma parte do dinheiro para um grupo de arrecadação de fundos que gastou dezenas de milhões de dólares em honorários advocatícios de Trump.

Embora Trump tenha encontrado dificuldade para conseguir a adesão de alguns dos principais doadores republicanos tradicionais, ele mantém o apoio de alguns pesos pesados. Os coanfitriões no sábado, por exemplo, incluem o investidor de hedge funds Robert Mercer e sua filha e ativista conservadora Rebekah, o investidor Scott Bessent e o magnata dos cassinos Phil Ruffin, de acordo com o convite para o evento de arrecadação de fundos ao qual a Reuters teve acesso.

"As pessoas estão apenas querendo mudanças. Os ricos querem isso, os pobres querem isso", disse Trump antes do evento, acompanhado por sua esposa Melania Trump, que tem se mantido afastada da campanha até agora.

O porta-voz de Biden, Ammar Moussa, disse na rede social X que bilionários compareceram ao evento de Trump devido a preferências fiscais. “Os ultrarricos estão realmente furiosos com Joe Biden por fazê-los pagar a sua parte”, publicou.

Paulson foi apontado por Trump como potencial secretário do Tesouro, de acordo com duas fontes. Bessent também foi indicado para o papel, disse uma dessas fontes.

Em um comunicado divulgado no sábado, Paulson disse que o “apoio esmagador” no jantar, no qual se esperava a presença de 100 convidados, foi um sinal de entusiasmo por Trump.

Trump falou por cerca de 45 minutos, abordando a economia e a fronteira sul com o México, disse à Reuters o arrecadador de fundos George Glass, ex-embaixador de Trump em Portugal. “Ele também falou muito sobre a unificação do partido.”

A equipe do candidato republicano enfatizou que a arrecadação foi o dobro do que Biden arrecadou no mês passado, mais de 25 milhões de dólares, em um evento repleto de estrelas como os ex-presidentes democratas Bill Clinton e Barack Obama.

Os números não serão confirmados até que os registros sejam submetidos à Comissão Eleitoral Federal. As campanhas às vezes exageram na arrecadação de fundos para impulsionar as doações.

A campanha de Trump disse no mês passado que não conseguiria igualar os totais de arrecadação de fundos de Biden este ano. A sua campanha, juntamente com um comitê conjunto de angariação de fundos, arrecadou 20,3 milhões de dólares em fevereiro, em comparação com os mais de 53 milhões de dólares angariados pelo esforço de reeleição de Biden nesse mês.

(Com reportagem adicional de Gram Slattery)