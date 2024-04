Trabalhadores canadenses de linha de montagem do Airbus A220 rejeitam segunda oferta da empresa

MONTREAL (Reuters) - Os trabalhadores canadenses da linha de montagem do A220 da Airbus rejeitaram neste domingo uma segunda oferta da empresa, levantando preocupações sobre a produção do jato.

Estima-se que 1.300 trabalhadores estejam envolvidos nas negociações contratuais.

A Airbus está tentando expandir a produção do seu menor jato comercial, uma vez que experimenta uma onda mais ampla de encomendas de companhias aéreas que enfrentam uma recuperação na procura de viagens após a pandemia de Covid-19.

A Associação Internacional de Maquinistas e Trabalhadores Aeroespaciais, que quer salários mais altos e melhores condições para os trabalhadores nas instalações da Airbus em Mirabel, Quebec, disse que 99% dos trabalhadores que votaram rejeitaram a oferta.

O sindicato disse que as negociações serão retomadas na segunda-feira.

A Airbus disse que estava comprometida em garantir um acordo negociado.

“O diálogo à mesa tem sido aberto e construtivo, no entanto, ainda existe uma lacuna entre as exigências do sindicato e a atual capacidade financeira do A220, que ainda não atingiu o ponto de equilíbrio”, disse um porta-voz da Airbus.

A produtividade caiu devido a táticas de pressão por parte do sindicato à medida que este procura um novo acordo e também devido a obstáculos na cadeia de abastecimento.

(Reportagem de Allison Lampert em Montreal)