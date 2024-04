Sistema de energia da Ucrânia se estabilizou, não são esperadas grandes importações, diz ministério

KIEV (Reuters) - O sistema de energia ucraniano, gravemente danificado pelos ataques de mísseis russos nas últimas semanas, está agora quase completamente estabilizado e o Ministério da Energia disse neste domingo que não são esperadas grandes importações.

As importações de eletricidade da Ucrânia atingiram uma máxima histórica no final de março, depois de uma série de ataques com mísseis russos contra infraestruturas cruciais ter causado apagões em muitas partes do país.

Desde 22 de março, as forças russas têm atacado quase diariamente as centrais térmicas e hidrelétricas ucranianas, bem como as principais redes, o que levou aos apagões.

Drones russos danificaram as instalações da rede de alta tensão da empresa nacional de rede na região leste de Kharkiv durante a noite, levando a alguns cortes de energia.

A segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv, que fica a cerca de 30 km da fronteira russa, foi fortemente bombardeada durante a guerra de 25 meses e foi gravemente afetada quando a Rússia renovou os ataques de mísseis e drones ao sistema de energia.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse neste domingo que teve conversas especiais com os chefes do Serviço de Segurança, Inteligência de Defesa e o ministro do Interior sobre os recentes ataques à cidade.

"A Rússia não para o seu terror nem por um minuto. Estamos trabalhando para fornecer proteção confiável ao nosso povo. Estamos preparando uma resposta muito específica e justa ao inimigo", disse Zelenskiy no aplicativo de mensagens Telegram.

A empresa de rede do país, Ukrenergo, disse mais tarde neste domingo que drones russos danificaram as instalações da rede de alta tensão da empresa na região leste de Kharkiv durante a noite e que o operador do sistema teve que introduzir alguns cortes de energia.

“Hoje, o centro de despacho de Ukrenergo foi forçado a aumentar o volume de cortes de energia de emergência em Kharkiv e na região”, disse a empresa no Telegram.

No entanto, o sistema de energia do país permanece “estável e equilibrado”, afirmou o Ministério da Energia num comunicado.

Ele disse que as exportações de energia eram esperadas em 115 megawatts-hora (MWh) neste domingo, enquanto as importações poderiam totalizar 1.179 MWh.

A Ucrânia importou um recorde de 18.649 MWh em 26 de março.

O chefe da empresa nacional de rede, Volodymyr Kudrytskyi, disse à Reuters na semana passada que os ataques russos causaram danos significativos ao sistema de energia, mas um colapso total era improvável.

(Reportagem de Pavel Polityuk)