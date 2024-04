Seis meses após início da guerra na Faixa de Gaza, israelenses convivem com incertezas

A guerra devastadora na Faixa de Gaza entra no sétimo mês neste domingo (7). Negociadores dos Estados Unidos, Egipto, Catar, Israel e Hamas se reúnem no Cairo para mais uma tentativa de chegar a um acordo de trégua associado à libertação de reféns. Se nos dias seguintes ao 7 de outubro, uma série de lideranças mundiais manifestou choque e solidariedade ao país, seis meses depois o cenário é completamente diferente.

Henry Galsky, correspondente da RFI em Tel Aviv

O contra-ataque israelense já provocou a morte de mais de 33 mil palestinos, de acordo com as informações do Ministério da Saúde controlado pelo Hamas, e a pressão é cada vez maior para que Israel interrompa a ofensiva em Gaza.

Dezenas de milhares de pessoas saíram às ruas no sábado (6), em várias cidades de Israel, contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Em Tel Aviv, a manifestação reuniu 100 mil pessoas, segundo os organizadores, e começou na "Praça da Democracia", uma interseção rebatizada assim após os protestos em massa contra uma reforma judicial de Netanyahu que abalou o país em 2023.

Os manifestantes seguravam caricaturas de "Bibi", como é conhecido o premiê, e entoavam slogans hostis ao líder do partido de direita Likud, envolvido em vários processos judiciais, principalmente por corrupção. Também pediram sua renúncia imediata e exigiram "eleições, já". Outro protesto exigiu uma solução negociada para libertar os 129 reféns ainda retidos em Gaza, dos quais 34 teriam morrido, segundo o exército de Israel.

Na madrugada deste domingo, a força aérea israelense bombardeou áreas no leste do Líbano, onde o Hezbollah está fortemente estabelecido. Não há relato de vítimas. Esse grupo paramilitar islâmico de orientação xiita, que recebe armas e financiamento do Irã, manifesta apoio ao Hamas na guerra contra Israel.

Internamente, há uma descrença nas instituições e o temor de um enfrentamento com o Irã. No início da semana, um ataque aéreo israelense destruiu o consulado iraniano em Damasco, na Síria, matando mais de dez pessoas, entre elas sete membros dos Guardiões da Revolução Islâmica. A operação sem precedentes aumentou as tensões no Oriente Médio. O governo iraniano qualificou o bombardeio como um "crime covarde" que "não ficará sem resposta".

Israelenses almejam mudanças

Pesquisa do Instituto de Democracia de Israel (IDI) mostra que apenas 15% dos israelenses confiam nos partidos políticos. E 23%, no governo. O exército é a instituição mais confiável para 86,5% dos entrevistados, apesar de alguns erros cometidos no conflito atual.

Há quatro principais pautas que demonstram a revolta da população e o pedido de mudanças na sociedade: retorno dos reféns sequestrados pelo Hamas, o fim do governo Netanyahu, o estabelecimento de uma data para novas eleições, e que os judeus ultraortodoxos sejam recrutados pelo exército.

Em meio a tantas dúvidas e incertezas, há apenas uma garantia: depois desta guerra, Israel nunca mais será o mesmo país de antes.