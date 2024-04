Lula convoca reunião com Haddad em meio a especulações sobre Petrobras

Do UOL, em Brasília e em São Paulo

O presidente Lula (PT) terá uma reunião com ministros próximos neste domingo (7), a partir das 20h, no Palácio da Alvorada, em meio a especulações sobre troca no comando da Petrobras.

O que aconteceu

Lula convocou os ministros da Economia, Fernando Haddad, e da Casa Civil, Rui Costa, além do chefe da comunicação do governo, Paulo Pimenta. O assunto ainda não foi confirmado oficialmente pelo Planalto, mas um dos pontos da discussão deverá ser o comando da estatal.

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, não está entre os convocados para o encontro. Ele vem sofrendo uma fritura à medida que o racha com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ficou escancarado.

Ontem, Lula recebeu lideranças sindicais, movimentos sociais e representantes religiosos na Granja do Torto. Ele vem tentando entender os setores para reverter a queda de popularidade do governo nos últimos meses.

Crise na Petrobras

Prates sofre a segunda fritura em menos de 20 dias. Com a demissão avaliada por Lula, a rixa com o ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) tornou-se pública e resvalou em todo o governo, que já passou a sofrer pressão por mudanças em outras pastas.

Interlocutores dizem não ver reforma ministerial, mas consideram a saída de Prates como provável. O problema, como o UOL apontou na última crise, é que Lula ainda não achou um nome que o agrade em todos os aspectos —e há uma briga grande no governo para indicar o sucessor.