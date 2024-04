PM fardado é flagrado agredindo mulher com tapa no rosto em SP; veja

Um policial militar fardado foi flagrado agredindo uma mulher, que estava caída no chão, com um tapa no rosto na Estação Luz, localizada no centro de São Paulo.

O que aconteceu

Vídeo mostra PM falando "abaixa a mão" para a vítima, que questiona o por quê, antes de levar um tapa no rosto. É possível ouvir o impacto da mão do homem atingindo o rosto da mulher. O agente continua falando para ela abaixar a mão e depois exige que ela saia do local, na plataforma da Linha 1-Azul do Metrô. A reportagem apurou que o caso ocorreu na noite de sábado (6).

Vítima tenta falar algo, mas o agente segue gritando: "você está entendendo ou não?". A jovem rebate e questiona se é necessário "bater nas pessoas". O policial diz outras palavras, porém, não é possível entendê-las. O agente deixa o local falando "vai para fora" após ser gravado por outros passageiros.

"Estou sendo agredida aqui, tá? Acabei de ser agredida aqui por aquele policial, sem necessidade nenhuma", falou a vítima no fim do registro compartilhado nas redes sociais. Não há informações sobre a identificação dela.

Procurada pelo UOL, a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo) disse lamentar o ocorrido. "Esclarecemos que a conduta apresentada não condiz com as diretrizes das forças de segurança paulistas", acrescentou a pasta, em uma breve nota.

Polícia Militar analisa as imagens. Segundo a SSP-SP, a PM busca identificar o agente flagrado no vídeo para tomar as providências cabíveis. A reportagem entrou em contato com a corporação diretamente para pedido de posicionamento, mas não obteve retorno. A matéria será atualizada tão logo haja manifestação.

Políticos se manifestam sobre o caso. O deputado estadual Guilherme Cortez (PSOL-SP) disse que o seu mandato irá encaminhar um ofício para a SSP-SP para exigir a apuração e afastamento do policial. Já a deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) descreveu a situação como um "completo absurdo" e pediu a identificação e responsabilização do agente.