Piscina é colocada em hospital no MS para batizar paciente terminal

A Santa Casa de Campo Grande realizou um evento diferente e inusitado por conta de uma piscina colocada dentro do hospital. Um paciente de 79 anos, enfrentando problemas cardíacos e sob cuidados paliativos, teve seu desejo de ser batizado atendido em uma cerimônia que reuniu médicos, familiares e membros da igreja, no dia 4.

O que aconteceu

A iniciativa do batismo partiu do médico assistente do paciente, Matheus Passos. A cerimônia contou com o apoio e mobilização de várias áreas e profissionais do hospital. Um dos desafios enfrentados foi adaptar o ambiente hospitalar para a cerimônia religiosa, o que incluiu a instalação de uma piscina dentro do quarto do paciente para a realização do batismo.

A médica paliativista e coordenadora da Linha de Cuidados Especiais, Reabilitação e Medicina Hospitalar, Fernanda Romeiro, explicou a importância desse momento para o paciente e sua família. "Estou com um paciente internado, está evoluindo para a terminalidade. O desejo dele e da família era que ele fosse batizado. A gente não iria conseguir realizar o batismo porque não era possível realizar adaptação para o contexto em que o paciente está inserido", relatou no seu perfil no Instagram.

Porém, Romeiro recebeu uma mensagem que mudou seu pensamento. "Uma colega muito querida no Instagram conseguiu me ajudar que eram questões de princípios doutrinários. Ou seja, não havia outra forma de fazer aquele batismo".

A médica explicou que a cerimônia representou um método diferenciado nos cuidados paliativos. "Como o próprio ancião disse, durante o ritual montamos uma força-tarefa entre diversos setores hospital para que aquele momento fosse realizado. E foi possível a gente fazer exatamente aquilo que a gente se propõe, tentar minimizar e sanar os sofrimentos", declarou. Os cuidados paliativos, segundo a equipe médica, abrangem não apenas os aspectos físicos, mas também os espirituais, visando a melhoria da qualidade de vida do paciente e o apoio emocional da família.