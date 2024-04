Napoli vence Monza por 4 a 2 de virada em jogo de golaços

SÃO PAULO, 7 ABR (ANSA) - Ainda na briga por vagas em competições europeias, o Napoli derrotou o Monza de virada por 4 a 2, neste domingo (7), em partida marcada por golaços.

Jogando diante de sua torcida, o time biancorosso abriu o placar logo aos nove minutos do primeiro tempo, com Milan Djuric, de cabeça.

O empate azzurro só viria aos 10 minutos da segunda etapa, com Victor Osimhen, também de cabeça.

Aos 12, Matteo Politano anotou uma pintura ao acertar um sem-pulo de fora da área, virando o placar para o Napoli. Logo em seguida, Piotr Zielinski fez outro golaço com um belo chute também de fora da área, mas, já na saída de bola, Andrea Colpani deu o troco e finalizou no ângulo após pedalar na área napolitana, marcando o segundo do Monza.

O último gol da partida saiu aos 23 minutos da etapa complementar, quando Giacomo Raspadori aproveitou rebote do goleiro adversário e mandou a bola para a rede, dando números finais ao duelo.

A vitória levou o Napoli à sétima posição na Série A, com 48 pontos, ultrapassando a Lazio, com 46. Atualmente, essa colocação garante presença na Liga Conferência, mas pode assegurar um posto na Liga Europa caso a Itália confirme a quinta vaga na Liga dos Campeões.

Já o Monza estacionou nos 42 pontos, em 11º lugar, e ficou mais longe da briga por competições europeias, embora não corra risco de rebaixamento. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.