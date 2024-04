Moraes pede abertura de inquérito para apurar conduta de Musk após ataques

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal) pediu a abertura de inquérito para apurar a conduta do empresário Elon Musk, dono da rede social X (antigo Twitter) e presidente-executivo da Tesla, após ataques ao ministro.

O que aconteceu

Moraes determinou a instauração do inquérito em decisão proferida neste domingo (7). O documento, obtido pelo UOL, cita a apuração em relação aos crimes de obstrução à Justiça, inclusive em organização criminosa, e incitação ao crime. No sábado (6), o bilionário anunciou que estava retirando todas as restrições de contas no X determinadas pelo Judiciário brasileiro.

Até o final deste domingo, porém, o empresário não havia cumprido a ameaça. Musk passou o dia fazendo tuítes atacando a Justiça brasileira e chegou a pedir o impeachment de Alexandre de Moraes.

Ministro exigiu a inclusão de Musk como investigado no inquérito das milícias digitais. Moraes argumenta que a inclusão seria por, em tese, "dolosa instrumentalização criminosa da provedora de rede social X, em conexão com os fatos investigados" em outros inquéritos na Suprema Corte, incluindo o inquérito das milícias digitais, que apura a existência de ações antidemocráticas com profusão de informações falsas nas redes sociais, e seu financiamento.

Na decisão, Moraes também exigiu que o X não desobedeça qualquer ordem judicial já proferida. O ministro, que é presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ainda exigiu que a plataforma não faça qualquer reativação de perfil cujo bloqueio foi determinado pelo STF ou pelo TSE, sob pena diária de R$ 100 mil por perfil, e responsabilização dos responsáveis legais pela empresa no Brasil por desobediência à ordem judicial.

Decisão solicita o encaminhamento do documento para a ciência da PGR (Procuradoria-Geral da República) e informe à PF (Polícia Federal). Também é exigida a intimação imediata dos representantes do X, inclusive por meios eletrônicos.

'Redes sociais não são terra sem lei e não são terra de ninguém', escreveu Moraes

Moraes afirma que provedores de rede sociais e serviços de mensagem privada devem "absoluto respeito à Constituição Federal, à Lei e à Jurisdição Brasileira". O ministro continua o texto declarando que a dignidade da pessoa humana, a proteção da vida de crianças e adolescentes e a manutenção do Estado Democrático de Direito estão "acima" dos interesses financeiros das redes sociais.

Ministro relembra decisão de maio de 2023 sobre a responsabilização de empresas, em diferentes esferas, por instigação e participação criminosa nas condutas investigadas em inquéritos. Ele citou algumas ações que tramitam na Suprema Corte em que são investigadas a "reiteração da instrumentalização criminosa" dos provedores de redes sociais e mensagens privadas.

'Twitter Files Brazil', o pano de fundo dos ataques de Musk ao ministro

Por trás das acusações a Moraes, está o "Twitter Files Brasil", arquivos de dentro do Twitter. "Twitter Files Brazil" é uma série de e-mails divulgados pelo jornalista norte-americano Michael Shellenberger na própria rede social na última quarta-feira (3). São mensagens trocadas entre funcionários do antigo Twitter em 2020 e 2022 relatando e reclamando de decisões da Justiça que determinaram exclusão de conteúdos em investigações envolvendo a disseminação de fake news.

Com base nos e-mails, o jornalista acusa Moraes e o TSE de praticarem quatro ilegalidades. Exigir que o antigo Twitter revelasse detalhes pessoais sobre usuários que subiram hashtags que ele "não gostou" e exigir acesso aos dados internos da rede social, em violação à política da plataforma. Além de censurar, unilateralmente, postagens de parlamentares brasileiros; e tentar transformar as políticas de moderação de conteúdo da rede social em uma arma contra apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

As decisões citadas nos e-mails não são inéditas. As mesmas envolvem investigações de ataques a ministros do Supremo e propagação de notícias falsas, como as que questionavam a lisura do processo eleitoral brasileiro e das urnas eletrônicas. Confira aqui alguns dos e-mails citados pelo jornalista.

Em atualização. Volte em instantes para mais informações.

(Com Estadão Conteúdo)