Musk afirma que demandas de Moraes ao X violam lei brasileira e irá divulgá-las

(Reuters) - O dono do X, o bilionário Elon Musk, voltou a citar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes em publicação na plataforma neste domingo, afirmando que publicará as demandas do magistrado e como essas solicitações "violam a lei brasileira".

Na véspera, Musk desafiou decisões judiciais para bloquear determinadas contas do X no Brasil, afirmando que a plataforma poderá ter de fechar seu escritório no país e mencionou Moraes com o questionamento "por que você está fazendo isso?".

"Em breve, o X publicará tudo o que é exigido por Alexandre de Moraes e como essas solicitações violam a legislação brasileira", afirmou Musk neste domingo.

"Este juiz traiu descaradamente e repetidamente a constituição e o povo do Brasil. Ele deveria renunciar ou sofrer impeachment. Vergonha Alexandre, vergonha", acrescentou o bilionário, que também é presidente-executivo da Tesla.

No sábado, o X disse que fora forçado por decisões judiciais a bloquear "determinadas contas populares no Brasil", e que estava proibido de divulgar quais foram afetadas, sob pena de receber multas diárias se não cumprir a ordem.

Pouco depois, Musk afirmou que estava levantando as restrições, o que afirmou ter feito na sequência.

Ainda na véspera, também na X, o advogado-geral da União, Jorge Messias, disse ser urgente regulamentar as redes sociais.

"Não podemos conviver em uma sociedade em que bilionários com domicílio no exterior tenham controle de redes sociais e se coloquem em condições de violar o Estado de Direito, descumprindo ordens judiciais e ameaçando nossas autoridades. A Paz Social é inegociável", afirmou.

(Por Paula Arend Laier)