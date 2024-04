Ligação a namorada captada pela PF revelou plano de fugitivos de Mossoró

Do UOL, em São Paulo

Áudios de ligações feitas por um dos fugitivos da penitenciária federal de Mossoró (RN) divulgados pelo Fantástico, da TV Globo, neste domingo (7), revelam detalhes da fuga.

O que aconteceu

A ligação foi interceptada pela Polícia Federal. No áudio, Rogério da Silva, 33, conversa com a namorada e a acalma. "Tu fica tranquila que tem uma pessoa ali que vê se tá rastreado e não tá sendo rastreado, não", tranquiliza.

O fugitivo também fala sobre a fuga, as buscas realizadas nos dias seguintes e os planos para escapar da polícia.

O bagulho foi cerradinho, se tu ver, eu passei por um imprensado grande, grande, grande, mesmo assim. Se tu ver, um bagulho de filme mesmo. Um monte de helicóptero, um monte de drone. Foi Deus que me salvou. Os caras assim bem pertinho de nós. Passando assim, oh... E nós sentindo o chulé da bota dos caras , diz o fugitivo.

Rogério também diz estar "curtindo a vida". "Eu tô bem, graças a Deus. Cheio de saúde, força, liberdade, pegando um ventozão aqui. Tá ótimo demais. Eu pensava que nunca mais ia viver isso", conta.

No meio da conversa, ele fala em planos de casamento. "Vamos se casar, hein? Quero te ver pessoalmente, te abraçar. Pra confortar um pouco da saudade que eu tenho de ti", promete.

De acordo com a reportagem, os fugitivos pretendiam fugir do país. Segundo a investigação, eles estavam na Ilha de Mosqueiro, no Pará, a 70 km de Belém e tinham o plano de chegar até a Bolívia.

Eu acho que não vai mais um mês, porque agora nós atravessamos uma parte por água. Estamos aqui nesse lugar tipo uma ilha, esperando alguém buscar nós. Eu acho que hoje ou amanhã chega um carro aqui pra pegar nós. Vai tirar nós de dentro do país.

O áudio da ligação é interrompido após a chegada de comparsas. "Tão chegando aqui. Os camaradas tão chegando aqui pra buscar nós", diz Rogério ao encerrar a ligação.

Os dois detentos foram encontrados na última quinta-feira (4) em Marabá (PA), a cerca de 1.600 km de Mossoró. O Ministério da Justiça e da Segurança Pública montou uma força-tarefa de cerca de 500 agentes para encontrar Rogério e Deibson Cabral Nascimento, 35, após a fuga em 14 de fevereiro.

Os fugitivos e outros quatro homens estavam em Belém e foram capturados quando se deslocavam em três carros para Marabá. "Estavam num comboio do crime", disse o ministro ministro Ricardo Lewandowski (Justiça).