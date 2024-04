Monte bichos, veículos e mais: caixa de Lego com 480 peças está com 27% OFF

Não é novidade que blocos de Lego são populares entre crianças e adultos. Mas esta caixa clássica com 484 peças em 35 cores diferentes é um sucesso à parte: é uma das mais bem avaliadas e vendidas na Amazon, parceira do UOL, com quase 50 mil avaliações e mais de mil compras registradas apenas no mês passado.

Além dos blocos tradicionais, o kit inclui janelas, olhos, pneus e uma placa de base. A seguir, veja mais detalhes sobre o brinquedo, o que diz quem o comprou e quais são as principais reclamações.

O que essa caixa de Lego tem de bom?

Vem com 484 peças, em 35 cores diferentes;

Além de blocos, inclui janelas, olhos, pneus e uma placa de base verde, entre outros;

Peças compatíveis com todos os conjuntos de construção da marca;

Com caixa para armazenar.

O que diz quem comprou?

A maioria dos consumidores (94%) deu nota máxima ao produto, com cinco estrelas. Já a nota média é 4,9 (de um total de 5). Confira algumas opiniões de compradores.

Imagem: Luciano Rodrigues Silva/Reprodução Amazon

Este kit virou o brinquedo de todo dia para o meu filho, que passa horas brincando. O que buscávamos foi plenamente atendido: um kit que promovesse a exploração livre e a criatividade da criança. Sergio



Este brinquedo mantém meu filho entretido e desenvolve suas habilidades! Winner

Vale muito a pena pela quantidade de peças e possibilidades de montar variadas coisas. Meu filho adorou e, além de fazer as montagens sugeridas pelo manual, ainda faz outras. Fabio Reis

Meu filho ama brinquedos de encaixe. Foi a primeira vez que compramos Lego e ele amou! Brinca o dia todo, especialmente nas férias. Valéria Pintos

Pontos de atenção

Alguns consumidores se mostram insatisfeitos com a qualidade e o tamanho das peças e acreditam que o conjunto não permite montar muitas estruturas ao mesmo tempo.

Quando meu filho pediu Lego, pensei que compraríamos o mesmo tipo de quando eu era criança. Mas os blocos agora são terríveis. Muito pequenos, mesmo para um adulto, e com instruções extremamente complicadas. Super Teach (comentário traduzido)

Lembra quando você era criança e tinha um grande balde com vários tipos de Lego e podia ficar sentado por horas construindo qualquer coisa que imaginasse? Por favor, tome nota: não é mais assim. Há tão poucos blocos neste conjunto que seria difícil fazer uma única casa grande (costumávamos construir cidades). Aaron (comentário traduzido)

