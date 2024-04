Israel diz que tropas deixaram Gaza para preparar mais operações, inclusive em Rafah

JERUSALÉM (Reuters) - As tropas israelenses que saíram de Gaza neste domingo fizeram isso para se preparar para futuras operações, inclusive na cidade de Rafah, no sul do enclave, disse o ministro da Defesa, Yoav Gallant.

"As forças estão saindo e se preparando para suas próximas missões, vimos exemplos de tais missões na operação Shifa, e também de sua próxima missão na área de Rafah", disse Gallant em uma reunião com oficiais militares, de acordo com um comunicado de seu escritório.

(Reportagem de Maayan Lubell)