Inundações recordes aumentam na Rússia e forçam milhares de pessoas a desocupar casas

Por Guy Faulconbridge e Felix Light

MOSCOU (Reuters) - Os alagamentos aumentaram em duas cidades nos montes Urais, na Rússia, neste domingo, após o rompimento de uma barragem no terceiro maior rio da Europa , inundando pelo menos 6.000 casas, forçando milhares de pessoas a fugirem apenas com os seus animais de estimação e alguns pertences.

Algumas das piores inundações em décadas atingiram uma série de regiões russas nos Montes Urais e na Sibéria, ao lado de partes do vizinho Cazaquistão nos últimos dias.

O rio Ural, que nasce nos Montes Urais e deságua no Mar Cáspio, subiu vários metros em poucas horas na sexta-feira devido ao degelo, rompendo o aterro de uma barragem na cidade de Orsk, 1.800 km a leste de Moscou. .

Mais de 4.000 pessoas foram retiradas em Orsk, com áreas da cidade de 230 mil habitantes sendo inundadas. Imagens publicadas pelo Ministério de Emergências mostraram pessoas atravessando com água na altura do pescoço, resgatando cães abandonados e viajando por estradas inundadas em barcos e canoas.

A agência de notícias estatal TASS informou que seis adultos e três crianças foram hospitalizados em Orsk, mas a condição deles não era fatal.

O presidente Vladimir Putin ordenou que o ministro de Emergências, Alexander Kurenkov, voasse para a região. O Kremlin disse no domingo que as inundações agora também eram inevitáveis ​​na região de Kurgan, nos Urais, e na região siberiana de Tyumen.

Putin conversou com os governadores das regiões por telefone, disse o Kremlin.

Na cidade de Kurgan, que tem uma população de 310 mil habitantes, as autoridades ordenaram que os moradores de um bairro ribeirinho saíssem com urgência, dizendo que as águas das enchentes chegariam em breve à cidade.

O governador da região de Orenburg, Denis Pasler, disse que as enchentes foram as piores que atingiram a região desde que os registros começaram.

Ele disse que foram registradas inundações ao longo de todo o curso dos 2.400 km do rio Ural, que atravessa a região de Orenburg e depois atravessa o Cazaquistão até o Mar Cáspio.

A mídia russa citou que as autoridades da região de Orenburg estimaram o custo local dos danos causados ​​pelas enchentes em cerca de 21 bilhões de rublos (227 milhões de dólares) e afirmaram que as águas das enchentes só se dissipariam depois de 20 de abril.

No Cazaquistão, o presidente Kassym-Jomart Tokayev disse no sábado que as inundações foram o maior desastre natural do seu país em termos de escala e impacto nos últimos 80 anos.

"NÍVEL SÓ SUBIRÁ"

Alertas de inundações foram emitidos em outras regiões russas e Kurenkov disse que a situação poderia piorar muito rapidamente.

“A água está chegando e nos próximos dias seu nível só subirá”, disse Sergei Salmin, prefeito de Orenburg, uma cidade com pelo menos 550 mil habitantes. "A situação das enchentes continua crítica."

O ministro das Emergências disse que são necessárias água engarrafada e estações de tratamento móveis, enquanto as autoridades de saúde locais afirmaram que as vacinações contra a hepatite A estavam sendo realizadas em áreas inundadas.

Autoridades locais disseram que a barragem em Orsk foi construída para um nível de água de 5,5 metros, mas o rio Ural subiu para 9,6 metros.

Investigadores federais abriram um processo criminal por negligência e violação das regras de segurança na construção da barragem de 2010, que os promotores disseram não ter sido mantida adequadamente.

A refinaria de petróleo Orsk suspendeu as obras neste domingo devido às inundações.

(Reportagem de Guy Faulconbridge em Moscou e Felix Light em Tbilisi)