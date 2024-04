Hurkacz vence ATP 250 de Estoril e conquista seu 1º título no saibro

O tenista polonês Hubert Hurkacz, número 10 do mundo, conquistou o primeiro título de sua carreira no saibro neste domingo (7), ao vencer a final do ATP 250 de Estoril contra o espanhol Pedro Martínez (77º).

Hurkacz fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4, em uma hora e 24 minutos.

Segundo cabeça de chave do torneio, o polonês não teve dificuldades na partida e somou seu oitavo título no circuito. Seis dele foram em quadra dura, um na grama e agora ele consegue o primeiro no saibro, superfície em que nunca havia disputado uma final até então.

Este também foi primeiro título de Hurkacz em 2024. Sua última conquista havia sido o Masters 1000 de Xangai, em outubro do ano passado.

Na segunda-feira, o jogador polonês vai aparecer na nona posição do ranking da ATP. Nesta próxima semana, ele vai participar do Masters 1000 de Monte Carlo, onde começará contra o britânico Jack Draper (39º).

Por sua vez, Pedro Martínez, grande surpresa do torneio ao derrubar o norueguês Casper Ruud (8º) na semifinal, vai subir 17 posições no ranking com o vice-campeonato.

O tenista espanhol buscava seu segundo título no circuito, depois de ter sido campeão do ATP 250 de Santiago em 2022.

