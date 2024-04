Houthis do Iêmen dizem que atacaram navios ocidentais

Por Muhammad Al Gebaly e Hatem Maher e Tala Ramadan

CAIRO (Reuters) - As forças Houthi no Iêmen disseram neste domingo que lançaram foguetes e drones contra navios britânicos, norte-americanos e israelenses, o mais recente em uma campanha de ataques a navios em apoio aos palestinos na guerra de Gaza.

O grupo alinhado com o Irã disse que tinha como alvo um navio britânico e uma série de fragatas dos EUA no Mar Vermelho, enquanto no Mar Arábico e no Oceano Índico atacou dois navios israelitas que se dirigiam para portos israelitas.

As operações ocorreram durante as últimas 72 horas, disse o porta-voz militar Houthi, Yahya Saree, em comunicado televisionado, sem fornecer mais detalhes sobre os ataques.

Reino Unido e os Estados Unidos também têm lançado ataques em retaliação aos Houthis.

As forças dos EUA destruíram um sistema móvel de mísseis terra-ar em uma área controlada pelos Houthi no Iêmen no sábado, disse o Comando Central dos EUA (CENTCOM).

As forças dos EUA também abateram um veículo aéreo não tripulado sobre o Mar Vermelho, afirmou o comunicado, acrescentando que um navio da coligação também detectou, engajou e destruiu um míssil anti-navio. Nenhum ferimento ou dano foi relatado.

Anteriormente, a empresa de segurança britânica Ambrey disse ter recebido informações indicando que um navio foi atacado neste domingo no Golfo de Aden, cerca de 102 milhas náuticas a sudoeste de Mukalla, no Iêmen.

“Os navios nas proximidades foram aconselhados a ter cautela e relatar qualquer atividade suspeita”, disse a empresa, que não informou quem foi o responsável pelo ataque nem deu mais detalhes.

Separadamente, um míssil caiu perto de um navio no Golfo de Aden neste domingo, mas não houve danos ao navio ou ferimentos à tripulação no incidente, a 59 milhas náuticas a sudoeste do porto iemenita de Aden, disse a agência de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO ).

“O comandante do navio relata que um míssil atingiu a água nas proximidades do porto do navio”, disse o UKMTO em uma nota consultiva. “Nenhum dano ao navio foi relatado e a tripulação está segura”, acrescentou.

Não foi informado quem disparou o míssil nem deu mais detalhes. Não ficou imediatamente claro se os ataques relatados pelas agências britânicas foram iguais aos últimos incidentes reivindicados pelos Houthis.

(Reportagem de Adam Makary, Muhammad Al Gebaly, Hatem Maher, Tala Ramadan e Clauda Tanios)