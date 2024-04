Gleisi diz que pode concorrer ao Senado caso Justiça decida cassar Moro

A presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR) admitiu que pode disputar a vaga de Sergio Moro (União-PR) no Senado, caso ele seja cassado pela Justiça Eleitoral. O julgamento está em andamento no TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná).

O que aconteceu

Gleisi disse que partido apresentará candidatura se o ex-juiz da Lava Jato for cassado. "Meu nome é um dos que estão colocados, mas nós temos que fazer essa discussão dentro do partido, com os aliados, para ver a melhor estratégia", disse a parlamentar em entrevista à rádio Itatiaia.

A cassação, se ocorrer, levará a uma eleição suplementar no Paraná. Desde o ano passado, políticos paranaenses têm manifestado abertamente interesse em concorrer ao cargo. No Congresso, parlamentares dão a perda de mandato como quase certa e veem Moro como "ex-senador em atividade".

Moro é alvo de duas ações. Uma delas foi movida pelo PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e outra, pela federação formada por PT, PC do B e PV.

Os partidos acusam Moro de abuso de poder econômico nas eleições. Segundo as legendas, ele teve vantagem indevida na disputa pelo Senado por ter feito, nos meses anteriores, uma pré-campanha à Presidência com gastos de mais de R$ 2 milhões, que teria dado a ele mais visibilidade do que aos concorrentes.

A defesa de Moro criticou os argumentos do PT e o PL. O advogado Gustavo Guedes repudiou a alegação de que Moro teve benefícios eleitorais com os gastos da pré-campanha.

Relator dos processos votou contra a perda do mandato do parlamentar. O desembargador Luciano Falavinha Souza entendeu que não houve prova de que Moro foi beneficiado e disse que o PT busca impedi-lo de participar da vida política.

Até o momento, o placar sobre a cassação é de 1 voto a 1. O desembargador José Rodrigo Sade divergiu de Souza e votou a favor da perda do mandato do senador. O julgamento será retomado amanhã.

A decisão do TRE-PR ainda não será definitiva, porque cabe recurso no TSE. O resultado poderá ser contestado no Tribunal Superior Eleitoral, que tomará a decisão final. O ex-deputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR), por exemplo, venceu por 6 votos a 0 no TRE, mas acabou cassado por unanimidade no TSE.

Se Moro for cassado, ficará inelegível até 2030. Por outro lado, ele não perderá os direitos políticos e poderá assumir cargos públicos não eletivos como o de ministro de Estado, que ocupou durante o governo Bolsonaro.