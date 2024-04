Economia do crime: Gil do Vigor fala sobre sua pesquisa em evento no MIT

O economista e influenciador Gilberto Nogueira, conhecido como Gil do Vigor, falou sobre a importância das redes sociais para disseminar o conhecimento. Ele participou neste domingo (7) do painel "Economia da desigualdade" na Brazil Conference, no MIT (Massachusetts Institute of Technology), em Cambridge.

O que aconteceu

Gil dividiu o painel com Gilson Rodrigues, CEO do G10 das Favelas, e com Nilma Dominique, professora do MIT. O influenciador destacou a importância da educação na sua trajetória, tema que também é central no seu PhD. O trabalho estuda a economia do crime — mais especificamente, de que forma a educação tira ou impede que as pessoas entrem na criminalidade.

"No nosso país, infelizmente, as pessoas que são recrutadas para o crime organizado quase que já tem o modelo pronto, ou seja, nascem quase que destinados. E como é que eu faço para acabar com isso, para realmente tornar uma sociedade mais justa e tirar os jovens disso? Em 2021, 77% dos homicídios foram pessoas pretas, aí você começa a perguntar: será que isso é coincidência? Não, é o racismo. E o que a gente faz? A gente dá educação".

O influenciador frisou a importância de utilizar a internet para disseminar essa informação e de ouvir acadêmicos, cientistas e profissionais que trabalham para resolver os problemas estruturais do país. "Assim que eu acredito que nós vamos conseguir de fato diminuir ou pelo menos ajudar a diminuir a desigualdade do nosso país através das redes sociais".

O foco da pesquisa é mostrar como o ensino integral faz com que alunos fiquem mais tempo na escola e, consequentemente, menos expostos ao crime. A ideia é mostrar também como o racismo impacta esse ciclo. "Dentro do sistema prisional do Brasil, a gente sabe que a grande maioria é de pessoas pretas. Eu quero quantificar isso. É uma ideia muito ousada porque precisa de dados e para isso eu vou ter que ir para campo. Quero que a minha pesquisa de fato contribua de maneira significativa para o meu país."

Além de dedicar sua pesquisa à educação, o economista também tem projetos voltados para o tema, como o Aulão do Vigor e os vídeos que publica no YouTube ensinando matemática. O influenciador citou sua vontade de se tornar algum dia presidente da República. "Quero agora continuar com o PhD, conseguir estudar, conseguir terminar. Futuramente me tornar presidente do Brasil. Na verdade, eu acredito que se não for eu, que seja um de vocês. Mas que nós tenhamos, de fato, líderes que sejam qualificados, que entendam a importância da educação, e que façam valer a história do nosso povo."