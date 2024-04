Foragido suspeito de matar menina de 6 anos em briga de trânsito é preso

Um homem de 44 anos suspeito de matar a menina Melissa Maria Ribeiro, de seis anos, durante uma briga de trânsito, foi preso preventivamente ontem (6), mais de dois meses depois do crime.

A informação da prisão foi confirmada ao UOL neste domingo (7) pela Polícia Civil de Minas Gerais.

Relembre o caso

Melissa foi atingida com um tiro no rosto em 21 de janeiro, após ser baleada dentro do carro em que estava com a família na rodovia Fernão Dias, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte.

O disparo foi efetuado depois que o carro da família foi fechado por outro veículo, segundo os familiares da vítima. Após uma breve discussão, o motorista atirou e acertou a cabeça da criança.

Além de Melissa, estavam no carro o pai dela, que dirigia o veículo, a avó e outra criança, de 3 anos. Segundo a Polícia Civil, eles voltavam de um restaurante para casa, em Raposos, na grande BH.

O pai da criança encontrou uma viatura da Polícia Militar que ajudou a abrir caminho até chegar ao Hospital Municipal de Contagem, mas a menina não resistiu aos ferimentos.

"Ela [avó de Melissa] só falou que pediu para que eles não atirassem. Ele [atirador] apontou a arma e ela pediu para ele não atirar, mas ele atirou", lamentou o avô da menina, que não teve a identidade divulgada, em entrevista à rádio Itatiaia na época do crime.

"Ela caiu já morta nos meus braços. [...] Eu quero justiça para pegar ele [suspeito de atirar]. Por que ele fez isso? Nós vínhamos para casa tranquilos. Não tinha nada". Graciola Ribeiro de Figueiredo, avó de Melissa, em entrevista à TV Globo durante o velório em janeiro.

*Com reportagem publicada em 22/01.