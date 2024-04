Filhote de rinoceronte-de-java, ameaçado de extinção, é avistado na Indonésia

Um novo filhote de rinoceronte-de-java foi visto em um parque nacional da Indonésia, dando esperança ao esforço de conservação desta espécie ameaçada de extinção.

O filhote, com idade entre três e cinco meses, foi visto no mês passado por uma das 126 câmeras instaladas no Parque Nacional Ujung Kulon, na ilha de Java.

O mamífero, cujo sexo ainda é desconhecido, foi visto caminhando com sua mãe no parque, o último habitat selvagem remanescente dos rinocerontes-de-java.

"Louvado seja Deus, essa é uma boa notícia e mostra que os rinocerontes-de-java, que existem apenas em Ujung Kulon, podem se reproduzir adequadamente", disse Satyawan Pudyatmoko, um alto funcionário do Ministério do Meio Ambiente, em um comunicado no sábado (6).

Após anos de declínio populacional, as autoridades acreditam que restam 82 rinocerontes no santuário de 120.000 hectares.

Uma das características do rinoceronte-de-java é que ele tem dobras de pele que lhe dão a aparência de uma armadura.

Eles já foram milhares em todo o Sudeste Asiático, mas sua população diminuiu drasticamente, principalmente devido à caça ilegal.

