EUA e China precisam de conversas "difíceis", diz Yellen ao primeiro-ministro 

Por David Lawder

PEQUIM (Reuters) - A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, expressou neste domingo suas preocupações sobre o excesso de capacidade industrial da China ao primeiro-ministro chinês, Li Qiang, dizendo-lhe que as relações bilaterais agora estão mais estáveis porque os dois lados podem ter discussões "difíceis".

Ao iniciarem uma reunião em Pequim que durou 80 minutos, Li respondeu que os dois países precisavam de respeito mútuo e parceria, não o contrário, acrescentando que foram feitos "progressos construtivos" durante a viagem de Yellen.

Yellen disse que Washington e Pequim têm o “dever” de gerenciar com responsabilidade a complexa relação.

“Embora tenhamos mais a fazer, acredito que, ao longo do ano passado, colocamos a nossa relação bilateral numa base mais estável”, disse Yellen. "Isto não significou ignorar as nossas diferenças ou evitar conversas difíceis. Significou compreender que só podemos progredir se comunicarmos direta e abertamente uns com os outros."

Yellen fez da ameaça de que a superprodução de veículos elétricos (EV), painéis solares e outros bens de energia limpa na China prejudicará os produtores e os empregos nos EUA e nos demais países um foco da sua segunda visita à China em nove meses.

Um alto funcionário do Tesouro dos EUA disse que o excesso de capacidade industrial da China e o apoio governamental que a alimentou foram discutidos longamente durante a reunião e Li mostrou alguma disposição para que as equipes econômicas dos EUA e da China explorem mais a questão.

Embora houvesse algumas diferenças de opinião, “não houve resistência ideológica ou inflamatória”, disse o funcionário. "Foi uma conversa muito mais legítima entre os legisladores."

De acordo com a agência de notícias estatal Xinhua, neste domingo, Li teria dito que os EUA deveriam “abster-se de transformar questões econômicas e comerciais em questões políticas ou de segurança e ver a questão da capacidade de produção de uma perspectiva global e orientada para o mercado”.

Li teria dito também que o desenvolvimento do setor de energia limpa da China, onde as preocupações com excesso de capacidade são sentidas de forma mais aguda, apoiará a transição energética global, segundo a Xinhua.

BOAS-VINDAS CALOROSAS

Após seu encontro com Li, Yellen se reuniu com o prefeito de Pequim, Yin Yong, e participou de eventos na Universidade de Pequim, onde os estudantes a aplaudiram de pé.

Yellen recebeu calorosas boas-vindas em sua segunda viagem à China em nove meses, que contou com vários eventos sociais e culturais, incluindo um cruzeiro de barco pelo Rio das Pérolas, em Guangzhou, e um passeio privado fora do horário comercial pela Cidade Proibida de Pequim.

A sua primeira visita, em julho de 2023, foi apenas de negócios, uma vez que procurava normalizar as relações econômicas bilaterais após um período de tensão elevada causada por diferenças sobre questões que vão desde Taiwan até disputas comerciais e origens da Covid-19.