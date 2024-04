Saiba quais contas Musk pode reativar descumprindo decisões de Moraes

O dono do X (antigo Twitter), Elon Musk, ameaçou nesse sábado, 6, descumprir decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e reativar contas que foram suspensas na rede social. A decisão de Musk pode beneficiar uma série de influenciadores e expoentes do bolsonarismo que estão com seus perfis bloqueados.

As decisões de Alexandre de Moraes em decidir pela desativação das contas foram tomadas ao longo dos últimos quatro anos no âmbito das investigações sobre milícias digitais e no inquérito das fake news, que investiga ações orquestradas nas redes para disseminar informações falsas e discurso de ódio, com o objetivo de minar as instituições e a democracia.

Confira a seguir as contas que hoje estão suspensas e podem ser reativadas:

Luciano Hang, empresário dono da Havan

Allan dos Santos, blogueiro

Daniel Silveira, ex-deputado cassado

Monark, youtuber

Oswaldo Eustáquio, blogueiro

Bernardo Kuster, jornalista

Roberto Jefferson, ex-deputado federal

Winston Lima, militar reformado da Marinha

Edgar Corona, empresário dono da Smart Fit