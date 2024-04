No Salão do Automóvel de 2018, o Kia Stinger foi apresentado com toda pompa. O bicampeão mundial de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi foi seu garoto-propaganda, e colocou seu nome nas primeiras 20 unidades. Diferente de qualquer outro Kia, parecia mais com um sedã esportivo europeu e poderia ostentar o emblema de qualquer outra marca de luxo.

Mas nada disso adiantou, e o Stinger acabou sendo um fiasco comercial. Apenas 37 unidades foram emplacadas entre os anos de 2018 e 2022, o que faz dele um dos carros mais raros do Brasil. Não foi muito diferente em outros países, já que saiu de linha sem fazer um sucessor.

Caro, custava cerca de R$ 350 mil, algo próximo de versões do BMW Série 5 e Mercedes-Benz Classe E. Talvez seja esse o motivo por ter vendido tão pouco, mas depois de avaliar um modelo usado, posso garantir que não deve absolutamente nada para essas marcas de luxo mais consagradas.

No vídeo dessa semana mostro esse Stinger que avaliei - e que, curiosamente, foi o primeiro emplacado pela Kia.

Ele também foi utilizado nos testes de imprensa daquela época, inclusive não é difícil encontrar conteúdos desse mesmo carro na internet. Hoje, está com quase 50 mil km e foi adquirido por um cliente. Mesmo depois de seis anos, ainda chama atenção nas ruas e tem tudo para se tornar um clássico no futuro.

