Do interior de SC a fábrica de bilionários: como Weg conquistou mundo

O Brasil pode ostentar o título de ter a bilionária mais jovem do mundo. Quem ocupa a posição é Livia Voigt. Aos 19 anos, ela superou Clement Del Vecchio, italiano que apareceu no topo da lista dos jovens mais ricos da Forbes, por ser herdeiro da Luxotttica, Ele é dois meses mais velho que a brasileira.

Segundo a publicação, Livia Voigt estreou na lista por acumular um patrimônio estimado em US$ 1,1 bilhão (R$ 5,56 bilhões), após a morte do seu avô, um dos fundadores da Weg. Já o italiano, que liderava o ranking em 2023, tem cerca de US$ 4,7 bilhões (R$ 23,7 bilhões).

Como a Weg fez sucesso?

A empresa de motores elétricos foi fundada em 1961. Foi criada em Jaraguá do Sul (SC), pelo eletricista Werner Ricardo Voigt, o administrador Eggon João da Silva e o mecânico Geraldo Werninghaus. O nome faz alusão as inicias dos fundadores.

Em 2023, teve faturamento de R$ 32,5 bilhões. Isso a torna uma das empresas de capital aberto de mais destaque no mundo.

Iniciando suas atividades como uma fabricante de motores elétricos, a Weg expandiu seus horizontes a partir dos anos 1980. Passou a produzir componentes eletroeletrônicos, a atuar em automação industrial, transformadores de força e distribuição, tintas líquidas e em pó, além de vernizes eletroisolantes.

A empresa ainda tem negócios relacionados a inteligência artificial. Em 2020, comprou duas startups, a BirminD, empresa de tecnologia ativa no mercado de Inteligência Artificial, e a MVISIA, especializada em soluções de inteligência artificial.

Atualmente, a companhia possui filiais em 37 países. A Weg opera fábricas em 15 nações distintas, incluindo negócios na China e nos Estados Unidos. O início das exportações começaram na década de 1970 com serviços prestados para Guatemala, Uruguai, Paraguai, Equador e Bolívia. Foi nesse período, em 1976, que abriu seu primeiro escritório na Alemanha.

Para ter noção, em 1999, a empresa detinha 79% do mercado de motores elétricos no Brasil e já exportava 29% de sua produção. Foi apenas em 2001 que a Weg conseguiu conquistar seu primeiro bilhão de reais.

Suas operações globais a colocam em uma competição acirrada com gigantes. Ela é rival de empresas como a alemã Siemens e a francesa Schneider Electric, evidenciando o alcance e a influência da Weg no mercado internacional.

A empresa é uma das queridinhas na Bolsa de valores brasileira, muito pelo seu histórico de sucesso. Desde 2000, quando fez seu IPO (oferta pública inicial de ações), as ações da Weg valorizaram mais de 22.000%.

Fábrica de bilionários

As três famílias fundadoras mantêm quase dois terços do controle da empresa. A WPA Participações, holding que reúne os três clãs, possui 50,09% de posse da WEG, além de outros 14,48% nas mãos das pessoas físicas.

A empresa é praticamente uma fábrica de bilionários. Na lista da Forbes, outros herdeiros com participação acionária relevante foram citados, como Eduardo Voigt Schwartz (US$ 1,3 bi), Mariana Voigt Schwartz Gomes (US$ 1,3 bi), Anne Marie Werninghaus (US$ 1,2 bi) e Dora Voigt de Assis (US$ 1,1 bilhão).

Afinal, quem é Livia Voigt?

Bilionária mais jovem do mundo é herdeira da Weg, empresa brasileira fornecedora de sistemas elétricos industriais Imagem: Reprodução/VSCO @liviavoigt

A catarinense é neta de Werner Ricardo Voigt, um dos fundadores da WEG. Livia não trabalha na empresa e nem ocupa uma função executiva no conselho. Atualmente, a jovem de 19 anos cursa faculdade de psicologia. Seu avô morreu em 2016. Depois de ser considerada a bilionária mais jovem, viu um boom de perfis falsos no Instagram surgirem com seu nome, alguns, inclusive, divulgando jogos ilegais.

Assim como Livia, Dora Voigt, sua irmã mais velha de 26 anos, também aparece na lista dos bilionários mais jovens do mundo. O recorte da revista leva em consideração pessoas com até 33 anos.