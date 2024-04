Este suporte impermeável protege celular da água até durante o banho

Se você não consegue ficar sem o celular nem na hora do banho, vale pelo menos protegê-lo da água. Com este suporte com capa protetora da marca Loboy, é possível fixar seu aparelho na parede e mantê-lo sequinho.

E o melhor de tudo: o acessório permite que a tela sensível ao toque do telefone continue funcionando normalmente, de acordo com o fabricante. Ou seja, você pode ouvir música, responder mensagens de WhatsApp e pausar seus vídeos preferidos para enxaguar os cabelos sem perder nenhum detalhe. Na Amazon, parceira do UOL, o suporte custa R$ 29,89. Veja a seguir como ele funciona e confira opiniões de quem o comprou:

O que esse suporte com capa de celular tem de especial?

Feito de policarbonato, é impermeável e impede que o celular molhe;

Comporta aparelhos de até 6,8 polegadas;

É fácil de instalar: basta limpar o local onde deseja posicionar o suporte, remover o adesivo que o acompanha, fixá-lo na parede, inserir a capa protetora e colocar o celular dentro dela;

Permite que a tela sensível ao toque do celular continue funcionando normalmente, segundo o fabricante;

Não afetar o som nem a clareza da tela é outra promessa;

Como protege apenas de respingos, não é indicado para uso no mar ou em piscinas.

O que diz quem comprou?

O produto tem 34 avaliações de consumidores na Amazon e nota média de 4,5 (de um total de 5). Confira alguns comentários de quem a comprou.

Amei o produto, realmente cumpre o que promete. Eu amo assistir minha série quando vou tomar banho. Gustavo

Além de muito bonito, o protetor é bem firme e fixa muito bem na parede. Usei com um Iphone 13 e um Galaxy A51 e, para ambos, ficou perfeito. Não prejudica a saída de áudio dos aparelhos. Excelente custo benefício. Rocilene Costa

Produto entrega o que promete. Juliana Xavier

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns compradores não ficaram satisfeitos com a qualidade do acessório e relatam que seus aparelhos molharam durante o uso.

Parece ser algo interessante, mas a qualidade é ruim. Entra umidade e embaça por dentro, e o plástico da tela é de péssima qualidade. Claudio

É muito difícil desencaixá-lo da parede e isso faz descolar o pino o suporte rapidinho. Elias Marques e Silva

Entra água. Não é muita, mas entra, sim. A parte frontal é um plástico mal colado por dentro com cola quente e não é muito bem vedado. Igor Vieira Veras

Quer saber mais sobre produtos de beleza, de casa, eletrônicos e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).