Bolsonaro convoca manifestação em Copacabana

SÃO PAULO, 7 ABR (ANSA) - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) convocou uma manifestação para o próximo dia 21 de abril, em Copacabana, no Rio de Janeiro, em meio à animação em sua base por conta dos ataques do bilionário Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o ex-mandatário de extrema direita afirma que o objetivo é dar continuidade ao protesto de 25 de fevereiro, na Avenida Paulista, em São Paulo, quando ele pediu "anistia" para acusados de envolvimento com atos golpistas.

"Estaremos discutindo e levando informações a vocês sobre o nosso estado democrático de direito e também a maior fake news da história do Brasil, que está resumida na minuta de golpe", disse Bolsonaro, em referência ao documento encontrado com aliados e que estabelecia estado de sítio para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Vamos lutar pela nossa democracia e nossa liberdade", acrescentou o ex-presidente, que já está inelegível até 2030 e teve o passaporte retido pela Justiça.

A convocação foi divulgada na tarde de sábado (6) e deve se aproveitar da repercussão dos ataques de Musk a Moraes, com direito a um pedido de impeachment contra o ministro do STF.

"Em breve, o X publicará tudo o que foi exigido por Alexandre e como esses pedidos violam a legislação brasileira. Esse juiz traiu descarada e repetidamente a constituição e o povo do Brasil. Ele deveria renunciar ou sofrer impeachment. Vergonha, Alexandre, vergonha", escreveu o bilionário em sua rede social.

