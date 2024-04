Bolsonaro chama Musk de 'mito da liberdade' após ataques a Moraes

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados demonstraram apoio ao empresário Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), depois que ele atacou o ministro do STF Alexandre de Moraes.

O que aconteceu

Bolsonaro publicou vídeo ao lado do empresário no X. Na rede social, ele escreveu: "Elon Musk é o mito da nossa liberdade". Os dois se encontram em 2022, quando o empresário veio ao Brasil. "Aqui me chamam de mito, não sei porque, mas você é realmente o mito da nossa liberdade", declarou o então mandatário na ocasião.

- Jair Bolsonaro: " @elonmusk é o mito da nossa liberdade" (20/maio/2022). pic.twitter.com/U0rPKBVFEC -- Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 7, 2024

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) disse preparar pedido para audiência na Câmara para discutir o "Twitter Files Brasil [arquivos do Twitter Brasil, em tradução livre] e censura". O jornalista norte-americano Michael Shellenberger afirma em publicações que "o Brasil está envolvido em um caso de ampla repressão da liberdade de expressão" liderada por Moraes.

Os deputados Nikolas Ferreira (PL-MG) e Carlos Jordy (PL-RJ) também elogiaram as ações do empresário. "Histeria total na esquerda. Elon Musk keep going [continue]", escreveu Nikolas. "Elon Musk teve mais coragem para defender a democracia do que todo o Senado Federal. [Rodrigo] Pacheco [presidente do Senado] e demais senadores omissos que permitem essas atrocidades contra a Constituição deviam se envergonhar diante do que está acontecendo", disse Jordy.

A deputada Carla Zambelli (PL-SP) repostou mensagens de Musk com um emoji de anjo e com os dizeres 'Vergonha, Alexandre". Os perfis dela nas redes sociais ficaram suspensos por quase três meses por determinação do ministro em razão de falas golpistas. Ele autorizou o desbloqueio em fevereiro do ano passado.

Entenda o caso

Musk atacou Moraes em publicações no X e insinuou fechar o escritório da rede no Brasil. Empresário questionou ministro do porquê de "tanta censura no Brasil". Ele fez o comentário ontem em uma postagem no perfil oficial de Moraes.

Moraes é relator de inquéritos sensíveis no STF e presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). O ministro é autor de uma série de despachos que suspenderam perfis, nas redes sociais (entre elas o X), de investigados por suposta disseminação de desinformação e ataques às urnas eletrônicas.

X disse que foi forçado, através de decisões judiciais, a "bloquear determinadas contas populares no Brasil". A plataforma informou que comunicou os donos das contas que tiveram que tomar essas medidas, mas declarou não saber as motivações pelas quais as ordens de bloqueio foram emitidas pela Justiça. Os nomes das contas afetadas não foram divulgados.

Musk disse que está retirando todas as restrições de contas determinadas pelo Judiciário brasileiro. Ele e ainda acusou, sem provas: "Este juiz [Moraes] aplicou multas pesadas, ameaçou prender nossos funcionários e cortou o acesso ao X no Brasil".

O empresário pediu a renúncia ou impeachment de Moraes e o chamou de 'Darth Vader do Brasil'. Em uma postagem, ele disse que vai "revelar" como as decisões de Moraes supostamente "violam" as leis brasileiras.

Esse juiz tem traído repetidamente e descaradamente a constituição e o povo do Brasil. Ele deve renunciar ou ser alvo de um impeachment. Vergonha, Alexandre de Moraes, vergonha. Elon Musk

Oficialmente, o governo federal e Moraes não se manifestaram. Membros do governo Lula e apoiadores, no entanto, tem defendido a regulamentação das redes sociais no país.