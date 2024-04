Bologna tropeça contra Frosinone na Série A

SÃO PAULO, 7 ABR (ANSA) - Lutando por uma vaga na próxima Liga dos Campeões da Uefa, o Bologna empatou com o Frosinone por 0 a 0 neste domingo (7), fora de casa, e viu a Roma se aproximar na tabela.

Sensação da temporada na Itália, o time treinado pelo ítalo-brasileiro Thiago Motta, em dia pouco inspirado, não conseguiu furar a segunda defesa mais vazada da Série A, com 61 gols tomados em 31 rodadas.

Ainda assim, o Bologna segue em quarto lugar, com 58 pontos, três a mais que a Roma, que vem de vitória no derby contra a Lazio. A Atalanta, em sexto, tem 50 pontos, porém dois jogos a menos.

Atualmente, os quatro melhores times da Série A vão para a Liga dos Campeões, mas a Itália caminha para garantir uma quinta vaga na próxima edição do torneio, que será ampliado.

Já o Frosinone pode comemorar um empate com uma das equipes mais consistentes do campeonato, porém segue em 18º, na zona de rebaixamento, com 26 pontos. (ANSA).

