Bahia e Vitória voltam a se encontrar para decidir o Campeonato Baiano

? EC Vitória (@ECVitoria) April 6, 2024

Quarto Ba-Vi de 2024

O jogo deste domingo será o quarto clássico Ba-Vi da temporada. No primeiro embate, pela primeira fase do estadual, o Vitória levou a melhor por 3 a 2 no Barradão. Já no confronto pela Copa do Nordeste, no último dia 20, foi o Esquadrão de Aço que saiu vitorioso (por 2 a 1 na Arena Fonte Nova). Já na partida de ida da decisão do estadual, o Leão se saiu melhor.