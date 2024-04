Atalanta perde do Cagliari e vê Champions mais longe

SÃO PAULO, 7 ABR (ANSA) - A Atalanta perdeu do Cagliari neste domingo (7) por 2 a 1, fora de casa, e desperdiçou a chance de se aproximar da zona de classificação para a Liga dos Campeões da Uefa. O time de Bergamo saiu na frente logo aos 13 minutos de jogo, com Gianluca Scamacca, mas cedeu o empate aos 42 do primeiro tempo, em gol de Tommaso Augello, e levou a virada aos 43 da segunda etapa, com Nicolas Viola.

Com o resultado, a Atalanta estacionou nos 50 pontos na Série A, em sexto lugar. O quarto colocado Bologna tem 58, e a Roma, em quinto, 55. A "Deusa" ainda está com um jogo a menos, mas chegaria a 53 caso ganhasse.

Atualmente, os quatro melhores times da Série A vão para a Liga dos Campeões, porém a Itália caminha para garantir uma quinta vaga na próxima edição do torneio, que será ampliado.

Já o Cagliari subiu para 13º lugar, com 30 pontos, e deu um importante passo na luta contra o rebaixamento. (ANSA).

