Após pressão, exército de Israel se retira do sul da Faixa de Gaza no 7° mês de guerra

Neste domingo (7), o exército israelense anunciou a retirada de suas tropas do sul da Faixa de Gaza, incluindo da cidade de Khan Younis. A 98ª Divisão deixou o enclave palestino, o que se configura como o fim da ofensiva nessa área em sua forma atual. A 162ª Divisão e outra brigada ainda estão posicionadas no enclave, principalmente ao longo do eixo que corta a Faixa de Gaza em duas partes. Essa é a linha que impede o retorno dos habitantes de Gaza do sul para o norte.

Dirigindo-se ao seu gabinete de guerra, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, reiterou sua determinação de erradicar o Hamas "em toda a Faixa de Gaza, incluindo em Rafah", em referência a uma ofensiva terrestre nessa cidade no extremo sul do território palestino, que tem a oposição da comunidade internacional e do aliado americano.

O anúncio da retirada ocorre após seis meses de conflito que custou a vida de 33.175 pessoas em Gaza, a maioria civis, incluindo 38 pessoas nas últimas 24 horas, de acordo com o Ministério da Saúde controlado pelo Hamas. A maioria dos 2,4 milhões de habitantes está ameaçada de morrer de fome, de acordo com a ONU.

"Hoje, a 98ª divisão de comandos do exército israelense concluiu sua missão em Khan Younis. A divisão deixou a Faixa de Gaza (...) para se preparar para futuras operações", disse o exército em um comunicado enviado à agência AFP.

De acordo com a mídia israelense, todas as tropas deixaram o sul da Faixa de Gaza. De acordo com um oficial militar citado na mídia, "a 98ª Divisão desmantelou as brigadas do Hamas em Khan Younis e matou "milhares" de seus combatentes. Fizemos tudo o que tínhamos que fazer."

Mas, de acordo com um porta-voz da Casa Branca, essa retirada provavelmente corresponde a um período de "descanso" para as tropas.

Em 7 de outubro, comandos do Hamas infiltrados em Gaza realizaram um ataque sem precedentes no sul de Israel, resultando na morte de 1.170 pessoas, a maioria civis, de acordo com um relatório da AFP baseado em números oficiais. Mais de 250 pessoas foram sequestradas e 129 ainda estão presas em Gaza, e 34 das quais morreram, de acordo com autoridades israelenses.

Em retaliação, Israel prometeu destruir o Hamas e lançou intensos bombardeios no território palestino antes de uma ofensiva terrestre que permitiu que seus soldados avançassem de norte a sul da pequena faixa de terra com cerca de 40 km de comprimento e 10 km de largura, sitiada pelo exército desde 9 de outubro.

Retorno de pessoas deslocadas

Localizada a 3 km ao sul de Rafah e transformada em um campo de ruínas pelos bombardeios israelenses, a cidade de Khan Younis, a maior do sul do território, foi durante meses o epicentro da batalha entre soldados israelenses e combatentes do Hamas.

A pé, em carros ou em carroças puxadas por burros, dezenas de palestinos que se refugiaram em Rafah voltaram para Khan Younis imediatamente após a retirada israelense, que foi precedida por ataques às duas cidades.

Negociações no Cairo

O anúncio do exército foi feito no dia em que a enésima rodada de negociações indiretas entre o Hamas e Israel, por meio de mediadores internacionais - Estados Unidos, Qatar e Egito -, deverá ser realizada no Cairo, seguindo os apelos urgentes do presidente dos EUA, Joe Biden, para que as discussões sejam retomadas e se chegue a um acordo.

O chefe da CIA, Bill Burns, o chefe dos serviços secretos de Israel, David Barnea, o primeiro-ministro do Catar, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, e uma delegação do Hamas estarão presentes, de acordo com o meio de comunicação egípcio pró-governo Al-Qahera News.

O objetivo é concluir um acordo de trégua, juntamente com a libertação de reféns em troca de prisioneiros palestinos e um aumento significativo da ajuda humanitária a Gaza.

No sábado, o Hamas disse que não abriria mão de suas exigências para um acordo: "um cessar-fogo completo", uma retirada israelense de Gaza, o retorno das pessoas deslocadas e um acordo "sério" para a troca de reféns e prisioneiros palestinos.

"A um passo da vitória"

Afirmando que Israel está "a um passo da vitória", Netanyahu insistiu neste domingo que não haveria cessar-fogo sem a libertação de todos os reféns.

Houve apenas uma trégua desde o início da guerra e, no final de novembro, ela levou à libertação de cerca de cem reféns em troca de prisioneiros palestinos e à entrada de mais ajuda em Gaza, onde a população está vivendo em um "inferno na terra", de acordo com a ONU.

Estritamente controlada por Israel, a ajuda transportada por terra através do Egito está chegando ao território aos poucos e é considerada absolutamente insuficiente.

"Que vergonha para o mundo inteiro"

"Que vergonha para o mundo inteiro. As crianças estão morrendo de fome", disse Labad, uma mãe de quatro filhos que se refugiou com parentes depois que sua casa foi destruída em Jabaliya, no centro do enclave.

"Meu filho de 8 anos me pede algo para comer, mas não tenho nada para lhe dar (...) Comemos até comida para animais e pássaros. Desejo a morte para mim e para meus filhos para me livrar desse tormento", declarou.

Em Rafah, onde quase 1,5 milhão de palestinos estão amontoados, a maioria deles deslocados, mendigos circulam nos mercados ao lado de crianças que vendem alimentos enlatados e legumes. Uma delas exibe um único saco de legumes congelados que não consegue vender.

"Qualquer que seja o preço"

Considerado um grupo terrorista por Israel, pelos Estados Unidos e pela União Europeia, o Hamas assumiu o poder em Gaza em 2007, dois anos depois que Israel se retirou do território pobre e superpovoado que havia ocupado por 38 anos. Antes do cerco total imposto em 9 de outubro, Israel vinha bloqueando o território palestino desde 2007.

Na esteira das manifestações em Israel pedindo a renúncia de Netanyahu, os parentes dos reféns organizaram um evento em Tel Aviv para marcar os seis meses de cativeiro.

"Por favor, façam tudo, paguem o preço, seja ele qual for, o preço mais alto, não me importa. Quero que Ofer e todos os outros" voltem "para casa", disse Yifat Kalderon, primo de Ofer Kalderon, pai de uma família mantida como refém em Gaza.

