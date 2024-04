Apoio do Reino Unido a Israel 'não é incondicional', diz ministro

O apoio do Reino Unido a Israel depende do cumprimento do direito humanitário internacional, disse o ministro das Relações Exteriores, David Cameron, em uma coluna de jornal neste domingo, dias depois de um ataque aéreo israelense ter matado sete trabalhadores humanitários, incluindo três britânicos.

"Nosso apoio não é incondicional", escreveu Cameron no The Sunday Times. "Esperamos que uma democracia tão orgulhosa e bem-sucedida cumpra o direito humanitário internacional, mesmo quando desafiada."

O governo britânico tem sido um forte aliado de Israel desde o ataque do Hamas ao sul de Israel, em 7 de outubro, que desencadeou a guerra de Israel para eliminar o grupo militante islâmico. Mas Cameron endureceu o tom nos últimos meses sobre a terrível situação humanitária no enclave palestino.

Cameron alertou neste domingo sobre o risco de fome em massa, a menos que Israel permitisse mais ajuda. No sábado, o Reino Unido disse que forneceria um navio de guerra para transportar ajuda como parte de um esforço internacional.

Numa declaração neste domingo para marcar seis meses desde o ataque do Hamas, o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, repetiu o seu apelo ao grupo palestino para libertar os reféns israelitas e para uma pausa imediata nos combates.

"Continuamos a defender o direito de Israel de derrotar a ameaça dos terroristas do Hamas... mas todo o Reino Unido está chocado com o derramamento de sangue e horrorizado com a morte de bravos heróis britânicos que levavam comida aos necessitados", disse ele.

Desafio jurídico

O governo britânico também está sob pressão para publicar o seu mais recente parecer jurídico sobre a condução de Israel na guerra em Gaza, o que poderia afetar potencialmente as exportações de armas britânicas.

Na semana passada, três ex-juízes do Supremo Tribunal juntaram-se a mais de 600 membros da área jurídica britânica para apelar ao governo para suspender as vendas de armas a Israel, dizendo que isso poderia tornar o Reino Unido cúmplice do genocídio em Gaza.

O Reino Unido forneceu 42 milhões de libras (53 milhões de dólares) em armas a Israel em 2022. Em dezembro, o governo decidiu que estas exportações deveriam continuar, mas seriam mantidas sob revisão.

Cameron disse em 8 de março que um novo julgamento sobre o assunto estava em andamento e previsto para os "próximos dias".

David Lammy, o candidato a ministro dos Negócios Estrangeiros do Partido Trabalhista da oposição, apelou ao governo para publicar um resumo do seu mais recente aconselhamento jurídico.

"Tenho preocupações muito reais de que as nossas obrigações em relação ao direito humanitário internacional e o nosso regime de exportação e licenciamento possam ter sido violadas", disse ele à BBC.

O vice-primeiro-ministro britânico, Oliver Dowden, disse à Sky News que o governo não planeja publicar o aconselhamento jurídico, mas negou que estivesse dando "carta branca" a Israel.

"É claro que Israel cometeu erros e cometeu grandes erros, e devemos responsabilizá-los por isso", disse ele.

"É certo que exijamos altos padrões de Israel. Mas acho que há um pouco de satisfação por parte de algumas pessoas sobre a forma como estão empurrando este caso contra Israel."