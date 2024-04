Bolsonaro cita Musk como aliado em embate com Moraes: 'Mito da liberdade'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se referiu ao empresário Elon Musk como um aliado por seu "apoio" pela "liberdade de expressão" no Brasil, em meio ao embate travado entre o bilionário e o ministro do STF, Alexandre de Moraes.

O que aconteceu

Durante live na noite de hoje, Bolsonaro chamou Musk de "mito da liberdade". O ex-presidente afirmou que agora eles têm um "apoio de fora do Brasil muito forte", em referência ao bilionário, e falou que "grande parte da liberdade" nas redes sociais no Brasil "está nas mãos dele".

A nossa liberdade hoje, grande parte está nas mãos dele. A ação que ele está exercendo, o que tem falado, não tem se intimidado e tem dito que vai botar pra frente, essa ideia de lutar com a liberdade para o nosso país. Ele é uma pessoa de falar pouco, mas tem bala na agulha, uma das pessoas mais ricas do mundo que trabalha pela liberdade. Jair Bolsonaro sobre Elon Musk em live

Bolsonaro exibiu vídeo do encontro com Musk em 2022, em que diz que a compra do Twitter pelo bilionário foi um "grito de independência". "Quando você comprou o Twitter, pra muita gente aqui no Brasil foi como um grito de independência, 200 anos depois do que ocorreu aqui".

Sem citar Moraes, Jair ressaltou que algumas "pessoas estão se excedendo". "Muita coisa acontecendo, a gente quer voltar a normalidade, mas as pessoas que estão se excedendo, e não é de agora, tem que ter uma maneira para que elas voltem a normalidade".

Bolsonaro chamou de "inacreditável" o embate entre Moraes e Musk. "Esse caso que estamos acompanhando é coisa inacreditável, mas confesso para vocês que não é novidade para mim. Eu senti na pele".

Ex-presidente falou em acionar o PL para tomar medidas por causa do embate de Musk com Moraes. "[Vou] me inteirar [para] ver o que podemos fazer, via Partido Liberal, para que a nossa liberdade de expressão seja garantida".

Entenda

O empresário Elon Musk, dono da rede social X (antigo Twitter) e presidente-executivo da Tesla, atacou o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), em publicações na plataforma e insinuou fechar o escritório da rede no Brasil.

Empresário questionou Moraes do porquê de "tanta censura no Brasil". Na madrugada deste sábado (horário de Brasília), Musk fez o comentário em uma postagem no perfil oficial de Moraes no X, em que o ministro parabenizava o ex-STF Ricardo Lewandowski pela nomeação como chefe da pasta da Justiça e Segurança Pública do governo Lula, em 11 de janeiro. Foi a última publicação do ministro em sua conta na rede social.