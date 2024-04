Trump volta a se comparar a Nelson Mandela: 'Grande honra'

O aspirante republicano à Casa Branca, Donald Trump, comparou-se neste sábado (6) ao ícone anti-apartheid sul-africano, Nelson Mandela, o que gerou críticas por parte da equipe de campanha do presidente Joe Biden.

Trump, de 77 anos, está enfrentando acusações em quatro casos criminais diferentes, e em todos eles poderia enfrentar tempo na prisão.

Em um desses casos, ele é acusado de pagar uma ex-estrela pornô pelo seu silêncio sobre uma suposta relação extraconjugal que remonta a 2006 e que o político sempre negou, antes das eleições presidenciais de 2016, nas quais ele derrotou a candidata democrata Hillary Clinton.

Esse julgamento começará em 15 de abril e o juiz Juan Merchán impôs uma ordem de silêncio parcial a Trump, que frequentemente atacou esse juiz nas redes sociais.

Neste sábado, Trump se manifestou em sua plataforma Truth Social e acusou Merchán de infringir seus direitos à liberdade de expressão da Primeira Emenda, e de violar a lei.

"Se esse lacaio partidário quiser me colocar na prisão por dizer a VERDADE aberta e óbvia, com prazer me tornarei um Nelson Mandela moderno. Será minha GRANDE HONRA", escreveu Trump.

Mandela passou 27 anos na prisão antes de ser libertado e eventualmente assumir o cargo de presidente da África do Sul. Ele faleceu em 2013.

Trump já havia se comparado a Mandela em um comício de 2023 e também fez o mesmo com Jesus Cristo.

A equipe de campanha de Biden, provável rival de Trump nas eleições de novembro, respondeu à afirmação de Trump.

"Imagine ser tão egocêntrico a ponto de se comparar a Jesus Cristo e Nelson Mandela, tudo em pouco mais de uma semana: com vocês, esse é Donald Trump", disse a equipe de Biden em um comunicado.