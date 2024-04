Trump espera levantar US$43 mi em seu maior evento de arrecadação de fundos até agora

Por Alexandra Ulmer

(Reuters) - Um grande evento de arrecadação de fundos para o candidato presidencial republicano Donald Trump na Flórida neste sábado deve levantar pelo menos 43 milhões dólares, com o ex-presidente tentando reabastecer seus cofres para a revanche contra o democrata Joe Biden.

O evento, programado para ser sua maior arrecadação de fundos até agora, é uma oportunidade muito necessária para Trump, que rotineiramente está arrecadando menos que Biden e passa por um aperto financeiro devido a honorários legais e indenizações judiciais.

O jantar, na casa do bilionário gestor de hedge fund John Paulson em Palm Beach, alocará parte do dinheiro acumulado para um grupo de arrecadação de fundos que gastou dezenas de milhões de dólares nos honorários legais de Trump.

Embora Trump tenha sofrido para atrair alguns dos principais doadores republicanos tradicionais, ele mantém o apoio de pesos pesados. Os co-anfitriões deste sábado, por exemplo, incluem o investidor de hedge fund Robert Mercer e sua filha e ativista conservadora Rebekah, o investidor Scott Bessent e o magnata dos cassinos Phil Ruffin, segundo um convite do evento visto pela Reuters.

Paulson tem sido mencionado como um possível secretário do Tesouro de Trump, segundo duas fontes. Uma dessas fontes disse que o nome de Bessent também tem sido ventilado para o cargo.

Paulson não respondeu ao pedido por informações sobre o evento em um primeiro momento.

A campanha de Trump disse no mês passado que não conseguirá igualar a arrecadação de fundos de Biden neste ano. Sua campanha, junto com um comitê de arrecadação, levantou 20,3 milhões de dólares em fevereiro, em comparação a mais de 53 milhões de dólares da operação de reeleição de Biden naquele mesmo mês.

Mais dinheiro nem sempre é um indicativo de sucesso. Trump venceu a candidata democrata Hillary Clinton em 2016, após ela arrecadar 769,9 milhões de dólares, muito mais do que os 433,4 milhões que ele acumulou.

Trump, que selou a indicação do Partido Republicano à eleição presidencial no mês passado, agora pode arrecadar dinheiro com o Comitê Nacional Republicano (RNC, na sigla em inglês) para o pleito de 5 de novembro.

O Comitê Trump 47, um novo vínculo de arrecadação com o RNC, direciona os fundos ao grupo de liderança Save America antes de qualquer coisa entrar para o Comitê, segundo o convite.

O Comitê Trump 47 está pedindo que os principais doadores contribuam até 814.600 dólares por pessoa. Os primeiros 6.600 dólares da contribuição de qualquer pessoa vão à campanha presidencial de Trump, de acordo com o convite.

No máximo 5.000 dólares por pessoa serão alocados para o Save America. Após o Save America levar sua parte, o RNC receberá até 413.000 dólares. Nos casos das maiores contribuições, uma série de partidos estaduais republicanos também receberão os fundos.

(Reportagem adicional de Gram Slattery)