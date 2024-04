Tropas israelenses resgatam refém morto em Gaza; Egito sediará novas negociações de trégua

Por Dan Williams

JERUSALÉM (Reuters) - Israel disse neste sábado que suas forças especiais resgataram o corpo de um refém morto enquanto era mantido em cativeiro em Gaza, enquanto o movimento islâmico dominante no enclave palestino, Hamas, disse que participaria de uma nova rodada de negociações de cessar-fogo no Cairo.

Quase seis meses após o início da guerra, Israel tem enfrentado protestos no seu país exigindo um acordo para libertar um número cada vez menor de reféns vivos da violência transfronteiriça do Hamas em 7 de outubro. Os países ocidentais, entretanto, manifestaram indignação com o que consideram um número inaceitavelmente elevado de vítimas civis palestinas e com a crise humanitária.

O corpo de Elad Katzir, um agricultor israelense de 47 anos, foi descoberto por comandos no sul de Khan Younis durante a noite, disseram os militares. Ele foi morto por seus sequestradores da Jihad Islâmica Palestina e enterrado lá em meados de janeiro, afirmaram, citando informações de inteligência sobre as quais se recusaram a entrar em detalhes.

A Jihad Islâmica, aliada do Hamas, não fez comentários imediatos.

Katzir estava entre as 253 pessoas levadas para Gaza por homens armados liderados pelo Hamas que mataram cerca de 1.200 outras pessoas no sul de Israel, segundo cálculos oficiais, desencadeando uma ofensiva que os médicos do enclave dizem ter matado mais de 33 mil palestinos.

Seu pai, Avraham, foi morto em seu kibutz, Nir Oz, e sua mãe, Hanna, também foi feita refém, mas libertada em novembro sob uma trégua.

Mediadores do Catar e do Egito procuravam garantir outro cessa-fogo que pudesse devolver alguns dos 129 reféns restantes.

O Ministério da Saúde de Gaza reportou neste sábado um dos menores números diários de mortes em seis meses, dizendo que 46 palestinos foram mortos em ataques israelenses nas últimas 24 horas.

O ministério baseado em Gaza não faz distinção entre combatentes e não-combatentes nos seus relatórios, mas as autoridades locais de saúde dizem que a maioria das vítimas mortais foram civis. Israel diz que pelo menos um terço são combatentes.

O Hamas disse neste sábado que seus combatentes atacaram três tanques israelenses em Khan Younis com mísseis, causando baixas. Não houve comentários imediatos dos militares israelenses, embora tenham dito anteriormente que as tropas haviam se envolvido com homens armados na área.

NEGOCIAÇÕES

Irritado com um ataque aéreo israelense que matou trabalhadores humanitários em Gaza, o presidente dos EUA, Joe Biden, pediu na quinta-feira um “cessar-fogo imediato” e que Israel aumente as medidas de ajuda humanitária.

Posteriormente, Israel aprovou a reabertura da passagem de Erez para o norte de Gaza e o uso temporário do porto de Ashdod, no sul de Israel.

Jamie McGoldrick, coordenador de ajuda da ONU para o Território Palestino Ocupado, saudou as medidas israelenses neste sábado. "Estamos prontos para trabalhar com todas as partes para aliviar o sofrimento das pessoas em Gaza", disse em um comunicado.

O Hamas afirmou que enviaria uma delegação ao Cairo no domingo para uma nova rodada de negociações. Israel estava indeciso sobre se compareceria, disse uma autoridade israelense, citando a preocupação de que o evento fosse "mais um teatro político do que um progresso real".

O Hamas quer que qualquer acordo ponha fim à guerra e contemple a retirada das forças israelitas. Israel disse que, após qualquer trégua, derrubaria o Hamas, que jurou a sua destruição.

Protestos em Tel Aviv e Jerusalém pedindo ao governo israelense que garanta a libertação de reféns foram programados para sábado e domingo, que marcam seis meses desde o ataque de 7 de outubro.

Em um vídeo de 8 de janeiro publicado online pela Jihad Islâmica, Katzir disse: "estive perto de morrer mais de uma vez. É um milagre que ainda esteja vivo... Quero dizer à minha família que os amo muito e que sinto muita falta deles."

Com base em várias fontes de informação, Israel declarou pelo menos 35 reféns mortos no cativeiro em Gaza. Facções palestinas disseram que alguns foram mortos em ataques israelenses. Embora confirme isto em vários casos, Israel afirma que, noutros, os reféns cujos corpos foram recuperados apresentavam sinais de execução.