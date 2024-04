'Sinner é o melhor do mundo, de longe', diz Djokovic

ROMA, 6 ABR (ANSA) - O tenista número 1 do mundo e maior vencedor de Grand Slams na história, Novak Djokovic, afirmou que o italiano Jannik Sinner é o homem a ser batido em 2024.

A declaração foi dada às vésperas da estreia do sérvio no Masters 1000 de Monte Carlo, em meio à melhor temporada na carreira de Sinner, atual segundo colocado no ranking mundial e que já faturou três títulos neste ano, incluindo o Aberto da Austrália.

"Neste momento, ele é o melhor jogador do mundo, de longe, sem qualquer dúvida. Perdeu apenas uma partida em 2024 e mostrou evoluções extraordinárias em todos os campos", disse Djokovic.

"Em um certo ponto, nos últimos seis meses, ele começou a ser mais consistente, a cometer menos erros, então passou a vencer e não parou mais", acrescentou o sérvio.

Tanto Sinner quanto Djokovic estreiam no Masters 1000 de Monte Carlo na próxima terça-feira (9), mas seus adversários ainda não foram definidos. (ANSA).

