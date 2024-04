Rússia retira cerca de 2 mil pessoas de casas em Orsk, atingida por enchentes

MOSCOU (Reuters) - A Rússia retirou cerca de duas mil pessoas de suas casas na cidade de Orsk, disseram autoridades russas neste sábado, um dia depois que o aumento das águas no rio Ural inundou aldeias ribeirinhas e causou o rompimento de uma barragem.

O governo regional disse que as pessoas foram retiradas da cidade de 230 mil habitantes, perto da fronteira da Rússia com o Cazaquistão, depois que milhares de casas foram inundadas na área, informou a agência de notícias TASS.

Imagens de vídeo publicadas pelo ministério de serviços de emergência mostraram moradores sendo ajudados a embarcar em botes usando coletes salva-vidas.

Na sexta-feira, as autoridades locais da região de Orenburg, nos Montes Urais, onde Orsk está localizada, solicitaram aos residentes das comunidades ribeirinhas para desocuparem as suas casas após o rompimento da barragem.

As agências citaram a promotoria local dizendo que a barragem havia rompido devido à má manutenção.

Uma série de províncias montanhosas russas da Sibéria e dos Urais e partes vizinhas do Cazaquistão foram inundadas pelas enchentes nos últimos dias.

O presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, disse que as inundações podem ser o maior desastre natural do Cazaquistão em termos de escala e impacto em 80 anos.

"Devemos aprender todas as lições destas inundações em grande escala", disse ele.